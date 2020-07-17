MAAŞA GÖRE ÖDEME

Maaşı bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlar en az 625 lira, 2 bin 500 liranın üstünde olanlar ise en az 750 lira promosyon alabilecek.



Seçilen bankaya göre promosyon tutarı artabilecek.

EMEKLİ SANDIĞI MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, emekli ve hak sahiplerinin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamaması için Kurban Bayramı ikramiyelerinin emekli aylıkları ile birlikte hesaplara yatırılacağını bildirdi.

İşte tahsis numarasına göre ödeme günleri...

SSK EMEKLİLERİ

Tahsis no son rakamı Ödeme tarihi

9 17 Ocak

7 18 Ocak

5 19 Ocak

3 20 Ocak

1 21 Ocak

8 22 Ocak

6 23 Ocak

4 24 Ocak

2 25 Ocak

0 26 Ocak

BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

Tahsis no son rakamı Ödeme tarihi

9, 7, 5 25 Ocak

3, 1 26 Ocak

8, 6, 4 27 Ocak

2, 0 28 Ocak

Maaş ödeme tarihi Cumartesi gününe rastlayanların ödemesi cuma, pazar gününe rastlayanların ödemesi ise pazartesi yapılıyor.