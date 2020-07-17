



Ayrıca, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticisi bazı ülkelerin ham petrol üretim kesintisi miktarını 1 Ağustos'tan itibaren günlük 2 milyon varil azaltma kararı fiyatların düşük kalmasına neden oluyor.