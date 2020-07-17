Fatih Belediyesi bünyesindeki memur eksikliğini karşılamak üzere farklı alanlarda memur alacak. Şartlar ve kadrolar haberimizde. Fatih Belediyesi memur alımı için adaylardan özel olarak, KPSS, Eğitim, Sürücü belgesi, ve yaş şartı aranacak. Ayrıca Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak şartı aranacak. Fatih Belediyesi memur alımı için başvurular 31 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak olup en geç 04 Eylül 2020 tarihine kadar yapılacak başvurular kabul edilecektir. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
ALIM YAPILACAK KADROLAR NEDİR?
Fatih Belediyesi bünyesine Ön Lisans mezunu 10 Zabıta Memuru, Lisans Mezunu 20 Zabıta Memuru, Ön Lisans Mezunu 7 Memur Lisans Mezunu 13 memur olmak üzere 60 kişi alınacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Fatih Belediyesi bünyesine alımını yapacağı memur adaylarından genel olarak, 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Buna göre,
- Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Kamu haklarından mahrum olmamak,
- Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
- Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,
- Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,
- Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak
ÖZEL ŞARTLAR NEDİR?
Fatih Belediyesi memur alımı için adaylardan özel olarak, KPSS, Eğitim, Sürücü belgesi, ve yaş şartı aranacak. Ayrıca Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak şartı aranacak.
KPSS Şartı: Düz memur alımı ve zabıte memuru alımı için adaylardan 2018 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lisans mezunları için KPSSP3 ve Ön Lisans mezunları için KPSSP93 puan türünden en az 75 puan almış olmaları gerekmektedir.
Yaş Şartı: Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
Boy Şartı: Zabıta memurluğu için erkeklerde 167 cm ve bayanlarda 160 cm boyundan kısa boylu olmamak.
Sürücü Belgesi Şartı: Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az A2 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
BAŞVURULAR:
Fatih Belediyesi memur alımı için başvurular 31 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak olup en geç 04 Eylül 2020 tarihine kadar yapılacak başvurular kabul edilecektir. Adaylar başvurularını Belediyenin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne (Fatih Belediyesi Ana Hizmet Binası Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi No 54) müracaatlarını yapabileceklerdir.
ZABITA NE DEMEK?
Belediyelerin kendi bünyelerinde görevlendirilen memur kadroları arasında yer alan zabıtalar görevlendirdikleri bölgelerdeki sağlık, düzen ve huzurun sağlanmasını sağlamak amacı ile istihdam edilen, belediyeler tarafından konulan kurallara ve yasaklara uyulup uyulmadığını denetlemek amacı ile hizmet veren çalışanlarıdır.
ZABITALAR NE İŞ YAPARLAR
Zabıtanın işi belediye tarafından kendisine verilen sınırlar içerisindeki güvenliği ve asayişi desteklemek, kurallara uyulup uyulmadığını denetlemek ve uymayanları uyarmaktır. Zabıtanın görevleri arasında;
Tüketicilerin korunması kanunu kapsamındaki kuralların uygulanmasını sağlamak,
Zabıta amirliği birimlerine yapılan şikayetleri takip etmek ve sonuçlandırmak,
Gıda ürünleri satılan yerler ile semt pazarlarını düzenli olarak kontrol etmek,
Çevre ve koruma kanunu tarafından belirlenen maddelere uyulmasını sağlamak,
İlçe sağlık müdürlüğü ekipleri ile koordineli olarak denetimlerde bulunmak,
Sokak satıcılarına karşı gereken önlemleri almak,
Caddelerde ve ana arterlerde yol işgallerini önlemek.
KAYNAK: İsinolsa