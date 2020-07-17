ÖZEL ŞARTLAR NEDİR?

Fatih Belediyesi memur alımı için adaylardan özel olarak, KPSS, Eğitim, Sürücü belgesi, ve yaş şartı aranacak. Ayrıca Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak şartı aranacak.

KPSS Şartı: Düz memur alımı ve zabıte memuru alımı için adaylardan 2018 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lisans mezunları için KPSSP3 ve Ön Lisans mezunları için KPSSP93 puan türünden en az 75 puan almış olmaları gerekmektedir.

Yaş Şartı: Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

Boy Şartı: Zabıta memurluğu için erkeklerde 167 cm ve bayanlarda 160 cm boyundan kısa boylu olmamak.

Sürücü Belgesi Şartı: Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az A2 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.