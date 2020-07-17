Sahibinden en ucuz araba modelleri! 75 bin TL altı ikinci el arabalar hangileri? İkinci el araba almak isteyen vatandaşlar sahibinden en ucuz araba modelleri hakkında sorgulama yapıyor. İkinci el araç fiyatlarındaki yükseliş sürerken, vatandaşlar da bütçesine göre ikinci el araba modellerini sorguluyor. Peki, sahibinden en ucuz araba modelleri hangileri? İşte 75 bin altı ikinci el arabalar!
SAHİBİNDEN 75 BİN TL ALTI İKİNCİ EL ARAÇ MODELLERİ!
İşte sahibinden 50 ve 75 bin TL altı satın alabileceğini ikinci el araba modellerinin listesi;
1) 2016 model Fiat Linea
2) 2012 model Chevrolet Cruze
3) 2012 model Chevrolet Aveo
4) 2016 model Citroen Citroen C Clysee
5) 2017 model Peugeut 301
6) 2017 model Dacia Sandero
7) 2010 model Honda City
8) 2011 model Honda Jazz
9) 2011 model Hyundai Accent Era
10) 2015 model Hyundai i20
11) 2009 model Mazda 2
12) 2010 model Mazda 3
13) 2013 model Nissan Note
14) 2011 model Peugeut 207
15) 2017 model Renault Symbol
16) 2007 Volkswagen Polo