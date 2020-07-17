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    • 17.07.2020 17:12
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    ! 75 bin TL altı ikinci el arabalar hangileri?

    araba almak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 75 bin TL altı ikinci el arabalar hangileri? Uygun fiyatlı ikinci el bir araba almak isteyenler arama motorlarında araştırma yapıyor. İnternet üzerinden birçok araba ilanına ulaşmak söz konusu. İkinci el piyasasında araba modelleri markasına, modeline ve hasar durumuna göre değişiklik gösteriyor. Peki, sahibinden modelleri hangisi? İşte sizler için derlediğimiz 75 bin TL altı ikinci el arabalar…

    Sahibinden en ucuz araba modelleri! 75 bin TL altı ikinci el arabalar hangileri?

    Sahibinden en ucuz araba modelleri! 75 bin TL altı ikinci el arabalar hangileri? İkinci el araba almak isteyen vatandaşlar sahibinden en ucuz araba modelleri hakkında sorgulama yapıyor. İkinci el araç fiyatlarındaki yükseliş sürerken, vatandaşlar da bütçesine göre ikinci el araba modellerini sorguluyor. Peki, sahibinden en ucuz araba modelleri hangileri? İşte 75 bin altı ikinci el arabalar!

    SAHİBİNDEN 75 BİN TL ALTI İKİNCİ EL ARAÇ MODELLERİ!

    İşte sahibinden 50 ve 75 bin TL altı satın alabileceğini ikinci el araba modellerinin listesi;

    1) 2016 model Fiat Linea

    2) 2012 model Chevrolet Cruze

    3) 2012 model Chevrolet Aveo

    4) 2016 model Citroen Citroen C Clysee

    5) 2017 model Peugeut 301

    6) 2017 model Dacia Sandero

    7) 2010 model Honda City

    8) 2011 model Honda Jazz

    9) 2011 model Hyundai Accent Era

    10) 2015 model Hyundai i20

    11) 2009 model Mazda 2

    12) 2010 model Mazda 3


    13) 2013 model Nissan Note


    14) 2011 model Peugeut 207


    15) 2017 model Renault Symbol


    16) 2007 Volkswagen Polo
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