Sahibinden en ucuz araba modelleri! 75 bin TL altı ikinci el arabalar hangileri? İkinci el araba almak isteyen vatandaşlar sahibinden en ucuz araba modelleri hakkında sorgulama yapıyor. İkinci el araç fiyatlarındaki yükseliş sürerken, vatandaşlar da bütçesine göre ikinci el araba modellerini sorguluyor. Peki, sahibinden en ucuz araba modelleri hangileri? İşte 75 bin altı ikinci el arabalar!

SAHİBİNDEN 75 BİN TL ALTI İKİNCİ EL ARAÇ MODELLERİ!

İşte sahibinden 50 ve 75 bin TL altı satın alabileceğini ikinci el araba modellerinin listesi;

1) 2016 model Fiat Linea