KÜRESEL PİYASALAR HAFTANIN SON İŞLEM GÜNÜNDE KARIŞIK SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda dün gözlenen negatif seyrin ardından bugün yatırımcı fiyatlamalarında kararsız bir görünüm öne çıkarken, bugün yurt içi ve yurt dışında yoğun veri gündemi takip edilecek.

Dünya çapında Kovid-19 vaka sayısı 13,8 milyona ulaşırken, ABD'nin bazı eyaletlerinde hastalığa yakalanan kişi sayısının artmaya devam etmesi nedeniyle ülkenin Kanada ve Meksika ile kara sınırlarındaki aciliyeti olmayan seyahatler için uygulanan geçiş yasağı uzatıldı.

Bu durum salgında ikinci dalga endişelerinin yanı sıra ekonomik görünüm üzerindeki belirsizliklerin artmasına neden olurken, jeopolitik tarafta ABD-Çin gerilimi önemli risk unsuru olarak fiyatlanmaya devam ediyor.