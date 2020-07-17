Piyasaların kapanış saatlerinde döviz kurlarındaki anlık verileri ve alış satış fiyatlarını incelemek isteyenler arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Dün 6,8525-6,8635 dar bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 6,8573'ten tamamladı. Dolar/TL, bugüne yatay başladı. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? 17 Temmuz canlı dolar alış satış fiyatları! Dolar kaç TL? İşte kapanış gününde piyasalarda son durum...
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
AVRUPA BORSALARI GÜNE KARIŞIK BAŞLADI
Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artarak 372 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,4 yükselerek 12.919 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 6.257 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 azalışla 7.423 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 5.079 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 20.320 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,1393, sterlin/dolar paritesi yatay seyirle 1,2553 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, Avro Bölgesi liderlerinin bugün üzerinde görüşmeye başlayacağı 750 milyar avroluk yardım fonuna ilişkin haber akışının pay piyasalarının seyrinde etkili olacağını söyledi.
Hollanda Başbakanı Mark Routte plana karşı çıkarken, yardım fonu konusunu ilk kez dile getiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ay sonuna kadar planın onaylanmasını umduğunu belirtmişti.
Bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de konut başlangıçları ve Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının da piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam edeceğini ifade etti.
ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ
Asya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının artmaya devam etmesi ve bu kapsamda yeni tedbirlerin devreye girmesi, küresel ekonomi üzerindeki belirsizliği artırırken, jeopolitik tarafta ABD-Çin gerilimi önemli risk unsuru olarak fiyatlanıyor.
ABD'nin Çinli teknoloji firması Huawei'nin bazı çalışanlarına vize kısıtlaması getirmesi kararının ardından dün Başkan Donald Trump yönetiminin Çin Komünist Partisi'nin tüm üyeleri ve onların ailelerinin ABD'ye seyahat etmelerini yasaklamayı değerlendirdiği haberleri basına yansıdı.
Bu gelişmelerle Asya tarafında karışık bir görünüm izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 4,7 azalarak 3.205 puandan kapandı.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 artarak günü 22.696 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybederek 107,1 seviyelerinde dengelendi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 artışla 36.684 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 yükselişle 25.111 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 primle 2.201 puanda seyrediyor.
KÜRESEL PİYASALAR HAFTANIN SON İŞLEM GÜNÜNDE KARIŞIK SEYREDİYOR
Küresel piyasalarda dün gözlenen negatif seyrin ardından bugün yatırımcı fiyatlamalarında kararsız bir görünüm öne çıkarken, bugün yurt içi ve yurt dışında yoğun veri gündemi takip edilecek.
Dünya çapında Kovid-19 vaka sayısı 13,8 milyona ulaşırken, ABD'nin bazı eyaletlerinde hastalığa yakalanan kişi sayısının artmaya devam etmesi nedeniyle ülkenin Kanada ve Meksika ile kara sınırlarındaki aciliyeti olmayan seyahatler için uygulanan geçiş yasağı uzatıldı.
Bu durum salgında ikinci dalga endişelerinin yanı sıra ekonomik görünüm üzerindeki belirsizliklerin artmasına neden olurken, jeopolitik tarafta ABD-Çin gerilimi önemli risk unsuru olarak fiyatlanmaya devam ediyor.
ABD'nin Çinli teknoloji firması Huawei'nin bazı çalışanlarına vize kısıtlaması getirmesi kararının ardından Başkan Donald Trump yönetiminin Çin Komünist Partisi'nin tüm üyelerinin ve onların ailelerinin ABD'ye seyahat etmelerini yasaklamayı değerlendirdiği haberleri basına yansıdı.
Makro ekonomik veriler tarafında dün ABD'de perakende satışlar, haziranda aylık yüzde 7,5 artarak piyasa beklentilerini aşarken, işsizlik maaşına başvuranların sayısı da 10 bin azalarak 1,3 milyon oldu. Bilanço sezonu kapsamında ikinci çeyrekte Morgan Stanley'nin işlem geliri 3,03 milyar dolarla beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, bu dönemde karı yüzde 52 azalan Bank of America (BofA), kredi kayıpları için 5,1 milyar dolarla 2010'dan bu yana en fazla karşılığı ayırdı. JPMorgan, Wells Fargo ve Citigroup da kredi kayıpları için ikinci çeyrekte yaklaşık 28 milyar dolar karşılık ayırdı.