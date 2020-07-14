Öncelikle ihtiyaçlarınızı listeleyin

Her kullanıcının otomobilinden beklentisi farklıdır. Daha çok kullanıcının yaşam standartlarına göre şekillenen bu beklentiler, doğru otomobil seçimi konusunda önemli ipuçları verir. Bu nedenle; otomobilinize karar vermeden önce, bir otomobilde olmazsa olmaz diyeceğiniz özellikleri mutlaka listelemenizi ve bu özellikleri düşünerek otomobilleri incelemenizi öneririz. Örneğin kalabalık bir aile iseniz iç hacmi ve bagajı geniş otomobiller hayatınızı oldukça kolaylaştırır. Bu özelliklere sahip olmayan otomobilleri eleyerek kendiniz ve aileniz için en doğru otomobili bulma ihtimalinizi yükseltebilirsiniz.

Mutlaka piyasa araştırması yapın

Bir otomobilde olmazsa olmaz ihtiyaçlarınızı belirlediniz… İkinci aşama olarak; beklentilerinize uygun otomobilleri marka, fiyat ve performans özelliklerini dikkate alarak kıyaslamanızı ve deneyimli kişilerin görüşlerini almanızı öneririz. Bu anlamda; forum sayfalarını incelemeniz, söz konusu otomobile sahip kullanıcıların fikirlerini almanız ve test sürüşlerine katılmanız doğru karar vermenizde yardımcı olur.

Bütçenizi belirleyin

Gelelim en önemli aşamaya… Aksesuarlarından vergisine, yakıtından yıllık masraflarına kadar tüm ayrıntıyı düşünerek bir bütçe çıkarmanız sonradan beklenmeyen durumlarla karşılaşma riskinizi büyük ölçüde azaltır. Böylelikle daha çok otomobil sahibi olmanın avantajlarını yaşarsınız.