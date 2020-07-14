Yerli üretim sıfır otomobilde yüzde 0,49 - yüzde 0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi verilecek. Üç kamu bankası anlaşmalı markalardan araç alana yüzde 0.49 ve yüzde 0.69 oranında faiz oranı uygulayacak. Binek araçlar için Honda, Renault Mais, Fiat ve Hyundai gibi yerli üretim otomotiv markaları desteklenecek. Ticari araç kampanyası için Otokar, BMC, Isuzu, Karsan Temsa, Fiat ve Ford belirlendi. İşte Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2020 model otomobilleri... Bir otomobilde olmazsa olmaz ihtiyaçlarınızı belirlediniz… İkinci aşama olarak; beklentilerinize uygun otomobilleri marka, fiyat ve performans özelliklerini dikkate alarak kıyaslamanızı ve deneyimli kişilerin görüşlerini almanızı öneririz. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
KAMU BANKALARININ TAŞIT KREDİSİ PAKETLERİ NELER İÇERİYOR?
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, otomotivde yerli üretimi desteklemek için özel kredi paketleri hazırladı. Üç kamu bankası anlaşmalı markalardan araç alana yüzde 0.49 ve yüzde 0.69 oranında faiz oranı uygulayacak. Binek araçlar için Honda, Renault Mais, Fiat ve Hyundai gibi yerli üretim otomotiv markaları desteklenecek. Ticari araç kampanyası için Otokar, BMC, Isuzu, Karsan Temsa, Fiat ve Ford belirlendi.
Üç kamu bankasının ortak açıklamasına göre:
Binek araçlar için 50-120 bin TL arasında kredi için 18-36 ay vadeli
Ticari araçlarda 72-500 bin TL arasında kredi için 30-60 ay vadeli yüzde 0.49 ve yüzde 0.69 arasında faiz verecek.
İlk ödeme 6 ay ertelenebilecek.
2020 TEMMUZ AYI SIFIR ARAÇ KAMPANYALARI NELER?
AUDI:
Ay sonuna kadar devam edecek kampanyada:
Audi Q2 30 TDI 116 hp Design/Sport S tronic
Audi Q2 35 Turbo FSI 150 hp Design/Sport S tronic modelleri için vdf'den çekeceğiniz 70 bin TL kredide yüzde 0.49 faiz oranı geçerli.
CITROEN:
Berlingo'ya özel kampanyayla Citroén C5 Aircross SUV modelini 40 bin TL kredi için 48 ay vadeli yüzde 0.79 faiz oranıyla alabilirsiniz. Ayrıca 80 bin TL için 24 ay vadeli yüzde 0.79 faiz fırsatı mevcut. Kredi kullanmak istemezseniz 6000 TL'ye kadar nakit indirimi yapılıyor.
KIA:
Kia "Şimdi Al Ekimde Öde" kampanyasıyla:
Sportage, XCeed, Ceed ve Niro'da 70 bin TL'ye
Picanto'da 40 bin TL'ye 18 ay vade ve yüzde 0.69 faizle
Stonic ve Rio modellerini 50 bin TL'ye 18 ay vadeli yüzde 0.69 faizle
Bongo modelini ise 40 bin TL'ye yüzde 0 faizle 12 ay vadeli satışa sunuyor.
OPEL:
Astra HB 2020 serisi 60 bin TL'ye 12 ay vadeli yüzde 0 faiz imkanıyla sunuyor. 120 bin TL'ye yüzde 0.69 faizli özel kredi paketleri de var.
TOYOTA:
Toyota Hilux'lar 100 bin TL'ye 12 ay vade ve yüzde 0 faiz oranıyla satılıyor. Türkiye'de üretilen:
Corolla Flame
Corolla Flame X-Pack
Corolla Passion
Corolla Passion X-Pack ve tüm C-HR modelleri için kamu bankası kampanyaları geçerli.
Marka fark etmeksizin eski aracınızla takas imkanı da var.
Öncelikle ihtiyaçlarınızı listeleyin
Her kullanıcının otomobilinden beklentisi farklıdır. Daha çok kullanıcının yaşam standartlarına göre şekillenen bu beklentiler, doğru otomobil seçimi konusunda önemli ipuçları verir. Bu nedenle; otomobilinize karar vermeden önce, bir otomobilde olmazsa olmaz diyeceğiniz özellikleri mutlaka listelemenizi ve bu özellikleri düşünerek otomobilleri incelemenizi öneririz. Örneğin kalabalık bir aile iseniz iç hacmi ve bagajı geniş otomobiller hayatınızı oldukça kolaylaştırır. Bu özelliklere sahip olmayan otomobilleri eleyerek kendiniz ve aileniz için en doğru otomobili bulma ihtimalinizi yükseltebilirsiniz.
Mutlaka piyasa araştırması yapın
Bir otomobilde olmazsa olmaz ihtiyaçlarınızı belirlediniz… İkinci aşama olarak; beklentilerinize uygun otomobilleri marka, fiyat ve performans özelliklerini dikkate alarak kıyaslamanızı ve deneyimli kişilerin görüşlerini almanızı öneririz. Bu anlamda; forum sayfalarını incelemeniz, söz konusu otomobile sahip kullanıcıların fikirlerini almanız ve test sürüşlerine katılmanız doğru karar vermenizde yardımcı olur.
Bütçenizi belirleyin
Gelelim en önemli aşamaya… Aksesuarlarından vergisine, yakıtından yıllık masraflarına kadar tüm ayrıntıyı düşünerek bir bütçe çıkarmanız sonradan beklenmeyen durumlarla karşılaşma riskinizi büyük ölçüde azaltır. Böylelikle daha çok otomobil sahibi olmanın avantajlarını yaşarsınız.
Taşıt kredisi avantajlarını değerlendirin
Hayalinizdeki otomobili almak için başka baharı beklemenin daha doğru olacağını düşünmeye başladıysanız eğer taşıt kredisi avantajlarını değerlendirmenizi öneririz. Çünkü taşıt kredisi; kullanıcısının bütçesine göre farklı faiz ve vade seçenekleri sunar. Böylelikle ödeme konusunda sıkıntı yaşamadan idealinizdeki otomobile sahip olabilirsiniz.
Taşıt Kredisi Kullanımında Artış Var!
Yapılan araştırmalara göre, sıfır araba alırken taşıt kredisi kullanma oranı yüzde 6 artarak yüzde 46'dan yüzde 52'ye yükseldi. Bu artış premium araç alımında daha fazla gözlendi. Bir önceki yılda premium araç alımda taşıt kredisi kullananların oranı yüzde 39'du. Bu yıl bu oran yüzde 57 gibi rekor bir seviyeye ulaştı. Premium segment araçları tercih edenler taşıt kredilerinin 36 ay vade ile ödemeyi tercih ediyor.Sıfır araba alımında kullanılan taşıt kredisinin yüzde 66'sı krediyi markanın finans kuruluşundan kullanıyor.
Erkekler D Kadınlar B Segmentini Tercih Ediyor
Araştırmaya katılanların yüzde 45'i D segmentinde bir otomobil sahibi olmak istiyor. Lüks C hatchback otomobile sahip olmak isteyenlerin oranı ise yüzde 13. Kadınların büyük bir çoğunluğunun tercih ettiği otomobil segmenti ise B hatchback. Kadınlar bu sınıfı teknolojik, pratik ve küçük olduğu için tercih ediyor.
Araba Alırken Erkekler Çocuklarına Kadınlar İse Eşlerine Sormaktadır
Sıfır araba alanların tercihlerini etkileyen etkenlerde araştırma konusu olup araştırılmış. Araştırmalara göre kadınlar araba alırken eşlerine soruyor. Erkeklerin araba tercihlerinde ise çocuklarının seçimleri etkin oluyor. Araştırmanın diğer sonuçlarına göre ise; sıfır araba alan her 2 kişiden biri aksesuar satın almıyor. Aksesuar alanların ise; yüzde 26'sı boya koruma, yüzde 17'si orijinal aksesuar ve yüzde 9'u oto kuaför satın alıyor.
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