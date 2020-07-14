FİYATLARDA BÜYÜK DÜŞÜŞ OLMAYACAK

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu yaptığı açıklamada ikinci elde fiyat artışının suni olduğunu, 2-3 ay sonra fiyatların rayına oturacağını söyledi.

Araç fiyatlarında dengelenme olacağını , ciddi bir düşüş olmayacağını söyleyen Şahsuvaroğlu, "Ama şunun da altını çizmek istiyorum; biz genç ve dinamik bir ülkede yaşıyoruz. Yani geçmiş dönemden bugüne kadar neyin fiyatı düştü ki bugün 'ileride ikinci el fiyatları düşer' diyebilelim. Bu arz-talep dengesindeki ters orandan ötürü olan bir durum. Herkesin şu anda, aynı anda istediği arabayı alma şansı yok. Çünkü Avrupa'daki fabrikalar da zaten mayısın üçüncü haftasında üretime başladı." dedi.