ÖTV ödemeden otomobil alma yolları internette en fazla aratılanlar arasına girmiş durumda. Bu anlamda 2002 yılında Avrupa Birliği ile uyum süreci kapsamında getirilen bu vergi türü engelli vatandaşlar için bambaşka bir prosedürde ilerler. Yüzde 40 ve üzerinde engelli olan vatandaşlar için sıfır kilometre araç alımlarında ÖTV indirimi; yüzde 90 ve üzerinde engel durumu yaşayanlar için sıfır kilometre araç alımlarında ÖTV muafiyeti hakkı doğmuştur. Motor silindir hacmine bakılmadan ÖTV ve diğer bütün vergiler dahil olmak üzere toplam 303 bin 200 TL altındaki sıfır tüm binek otomobil modellerinde geçerlidir. ÖTV muafiyeti ve indirimi yalnızca engelli bireylerin şahsına tanınan sosyal bir haktır. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
ŞU AN KİMLER ÖTV İNDİRİMLİ ARAÇ ALABİLİR?
1 Ocak 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan açıklama kapsamında ÖTV'nin detayları şekillendirilmiştir. Avrupa Birliği uyum sürecinde geliştirilen ÖTV, lüks ürünler için geliştirilen özel bir vergi türüdür. Genel ÖTV indirimi kararı çıkması için ilgili kanun çerçevesinde indirimden yararlanabilecek gruplar belirlenmiştir.
Şehit yakınları (şehidin annesi, babası, eşi ve çocukları)
Gazi ve gazi yakınları (gazinin annesi, babası, eşi ve çocukları)
Yetkilendirilmiş sağlık kuruluşundan sağlık raporu alarak engel durumunu kanıtlayan kişiler (Kişilerin en az %40 engele sahip olması aranılan şartlardan biridir. Engel durumu %90 ve üzerinde olan engelli bireyler ise ÖTV muafiyeti hakkından yararlanabilirler.)
ÖTV indirimiyle alınan sıfır kilometre araç kişinin üzerine kayıt ettirilir. Aracın ruhsatına kişinin kendisi dışında üç kişinin daha ismi kayıt edilir. Ruhsatta ismi bulunan kişiler ÖTV indirimiyle alınan araçla trafiğe çıkabilirler. ÖTV indirimiyle satın alınan araç 5 yıl içerisinde satılamaz ya da başka birinin üzerine devredilmez.
ENGELLİ İNDİRİMİNİN ORANI NE KADARDIR?
Sıfır kilometre ve en fazla 1.6 motor hacmine sahip olan araçların alımında geçerli olan ÖTV indiriminin miktarı vatandaşlar tarafında sıklıkla araştırılıyor. Normal şartlarda ÖTV fiyatının üzerine yüzde 18'lik KDV eklenir ve bu şekilde araçların satış fiyatı ortaya çıkar. Engelli raporu ile sıfır araç alımlarında yüzde 40'a yakın bir indirim söz konusu olur.
ENGELLİ BİREYLERİN ÖTV İNDİRİMİYLE ARAÇ ALMASI İÇİN GEREKLİ OLAN KOŞULLAR NELERDİR?
Kişilerin ilk adımda engel durumlarını ispat eden sağlık raporuna ihtiyacı vardır. Yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporunda engel durumu ve oranı (yüzde 40 ve üzeri) açık bir şekilde belirtilmelidir.
ÖTV indirimi genel olarak engelli bireylere tanınan özel bir haktır. Bu nedenle engelli vatandaşların satın aldıkları araçları kendi üzerine kayıt ettirmesi gerekir. Ancak yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşların, vasi tayin edilmesi durumunda ikinci ve üçüncü dereceden akrabalarının üzerine araç satın almasına imkan verilir. Aynı zamanda engelli kişinin durumu trafiğe çıkmaya uygun değil ise bu kişilerin adına akrabaları araçları kullanabilir.
-ÖTV indiriminden yararlanarak alınan araçların sıfır kilometre ve en fazla 1.6 motor hacmine sahip olması gerekir.
ÖTV indiriminden faydalanarak alınan araç 5 yıl boyunca başka birine satılmaz ve aynı şekilde engelli bireyler bu süre içinde ÖTV'siz yeni bir araç alamaz.
Kişilerin engel durumuna göre araçların özel aksam ile yeniden dizayn edilmesi gerekebilir.
-Kişinin engeli araç kullanmaya müsait değil ise aracı kullanacakların B sınıfı; engelli kişinin aracı kendisinin kullanma durumunda ise H sınıfı ehliyete sahip olması gerekir.
ENGELLİ YAKINLARI ÖTV İNDİRİMİ HAKKINDAN YARARLANABİLİR Mİ?
ÖTV muafiyeti ve indirimi yalnızca engelli bireylerin şahsına tanınan sosyal bir haktır. Bu nedenle satın alınan aracın engelli vatandaşın üzerine kayıt ettirilmesi gerekir. Başka bir ifadeyle; ÖTV istisnasından engelli vatandaşın yalnızca kendisi yararlanabilir.
ÖTV İSTİSNASINDA SÜRE NE KADARDIR?
ÖTV istisnasından yararlanmak için engelli vatandaşlara ilk sıfır kilometre araçları için herhangi bir süre kısıtlaması yapılmamıştır. Ancak ilk araç bu özel hak ile satın aldıktan sonra yeni bir araç almak ya da mevcut aracı satmak için 5 yıllık süre tanınmıştır. ÖTV indirimi ya da muafiyeti ile satın alınan aracın 5 yıllık süre dolmadan doğal afetler ya da kaza sonucu perte çıkması halinde; yeni bir araç için ÖTV istisnası devreye girer.
ÖTV İNDİRİMİ İLE ALINAN ARAÇ ENGELLİ OLMAYAN BİR KİŞİYE SATILABİLİR Mİ?
ÖTV istisnası ile alınan bir araç engelli vatandaşın üzerine kayıt ettirilir ve artık onun malı sayılır. Satın alma işleminin üzerinden 5 yılın geçmesinin sonucunda aracı başak birine satma hakkı doğar. ÖTV Kanunu kapsamında belirtilen madde ile ÖTV istisnasından yararlanarak alınan bir aracın satış işlemi sırasında aracı alan kişinin engel durumuna bakılmaz.
ÖTV İNDİRİMİ İLE ALINAN ARAÇLARI ENGELLİ KİŞİ DIŞINDA BAŞKA KİMLER KULLANABİLİR?
A ve B sınıfı ehliyete sahip olan en az ilkokul mezunu engelli bireyler satın aldıkları araçlara eklenen özel ekipman ile trafiğe çıkabilirler. Ancak engelli kişilerin üzerine kayıt ettirilen araçların ödünç verilmesi söz konusu olmaz. Tam teşekkülü devlet hastanelerinden alınan raporda yüzde 90 ve üzerinde engel sahibi olan ya da 18 yaşından küçük kişilerin trafiğe çıkmasına izin verilmez. Bu durumda engelli kişilerin adına aracı üçüncü dereceye kadar akrabaları ile noter tarafından onaylanan iş arkadaşları kullanabilir. Ancak belirlenen kişilerin aracı kullanabilmesi için mutlaka aracın ruhsatına isimlerinin işletilmesi gerekir.
DEVLET BANKALARI TAŞIT KREDİSİ İÇİN FAİZ ORANLARINI İNDİRDİ
ÖTV indirimine dair herhangi bir gelişme söz konusu değilken devlet bankalarından vatandaşların yüzünü gülümsetecek bir hamle geldi. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından başlatılan taşıt kredisine yönelik kampanyada faiz oranları 0.49'da getirildi. Belirlenen kredi faiz oranı bankaların anlaşmalı olduğu Toyota, Ford, Honda, Hyundai ve Fiat markalı otomobillerin yerli üretim araç modelleri için geçerli olacak. Başka bir ifadeyle, belirlenen otomobil markalarının yalnızca Türkiye'de üretilen araç modellerinde bankalar finansman destek sağlayacak.