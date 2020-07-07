



İKRAMİYELER YÜKSELDİ

Memurların emekli ikramiyeleri de yılda iki kez artıyor. Lisans mezunu öğretmen ve polisin 35 yıllık hizmet karşılığı emekli ikramiyesi 104 bin 242 liradan 110 bin 309 liraya yükseldi. Lisans mezunu hemşirenin 35 yıllık hizmet karşılığı emekli ikramiyesi de 107 bin 218 liraya çıkt