Emekliler Temmuz zammını almak için gün sayıyor. Zam oranları belli olan emekliler, yeni ödemelerini bekliyor. Yaklaşık 2 milyon memur emeklisinin yüzde 4'lük Temmuz zammı yüzde 1.75 enflasyon farkıyla yüzde 5.75'e çıktı. Temmuz zammıyla birlikte ek ödeme dahil en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 661 lira 34 kuruştan 2 bin 814 lira 37 kuruşa yükseldi. En düşük maaşta 153 liralık artış oluştu.
GÖZLER BAKANLIK'TA
Memur emeklileri, maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor. 3 Temmuz'daki enflasyon verileri beklendiğinden, maaşlar bu ayın başında artış yansıtılmadan yatırıldı. Emekliler, oluşan zam farkını ay içerisinde alacak. Ödeme tarihi ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyurulacak.
İKRAMİYELER YÜKSELDİ
Memurların emekli ikramiyeleri de yılda iki kez artıyor. Lisans mezunu öğretmen ve polisin 35 yıllık hizmet karşılığı emekli ikramiyesi 104 bin 242 liradan 110 bin 309 liraya yükseldi. Lisans mezunu hemşirenin 35 yıllık hizmet karşılığı emekli ikramiyesi de 107 bin 218 liraya çıkt
En düşük emekli memur maaşı zamla birlikte 2 bin 814 lirayı geçti.