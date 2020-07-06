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    • Ekonomi
    • 06.07.2020 13:11
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    • 06.07.2020 13:11
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    Ödeme günü gelip çatıyor! Artış olacak mı? Kurban Bayramı si ne zaman yatırılacak?

    Milyonlarca emekli Temmuz ayının gelmesi ve zamların belli olmasıyla beraber yılın ikinci ikramiyesinin ödenme tarihini öğrenmek istiyor. İslam alemi Kurban Bayramı'nı 31 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında idrak edecek. Bu kapsamda 3 Temmuz'da maaşları artan milyonlarca kişi "Kurban Bayramı si ne zaman yatırılacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Gözler özellikle Temmuz ayının son haftasına çevrildi.

    Bayram emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak?

    Kurban Bayramı için heyecanlı bekleyiş devam ederken milyonlarca emekli ve ikramiye alacak vatandaş ödeme tarihleri hakkında resmi bir açıklama yapılıp yapılmadığını merak ediyor. 3 Temmuz Cuma günü emekli ve memura yapılacak zam oranı netlik kazandı. Bayram için geri sayım devam ederken milyonlar "Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak?" sorusuna odaklandı.

    EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

    Mayıs'taki Ramazan Bayramı'nın ikramiyesi, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında erkene çekilerek Nisan'da verilmişti. Kurban Bayramı ise 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor. Bu doğrultuda emekliler, ödeme planında bir değişiklik yapılmazsa 27-30 Temmuz tarihleri arasında bu yılın ikinci bayram ikramiyesini alacak.

    Emeklilere biner lira, dul ve yetimlere hisseleri oranında ödeme yapılacak.

    2 FARKLI FORMÜL

    Ancak emekliler, ikramiyede enflasyon ya da yeniden değerleme artışı bekliyor. 2019 yılı enflasyonu yüzde 11.84 olarak gerçekleşti.

    Eğer ikramiye artışı enflasyona endekslenirse, emeklilere ödenecek tutar bin 118 lira 40 kuruşa çıkacak. Yeniden değerleme artışı gelirse de ikramiye yüzde 22.58 yükselerek bin 225 lira 80 kuruşa ulaşacak.

    BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK MI?

    Ancak emekliler, ikramiyede enflasyon ya da yeniden değerleme artışı bekliyor. 2019 yılı enflasyonu yüzde 11.84 olarak gerçekleşti.

    Eğer ikramiye artışı enflasyona endekslenirse, emeklilere ödenecek tutar bin 118 lira 40 kuruşa çıkacak.

    Yeniden değerleme artışı gelirse de ikramiye yüzde 22.58 yükselerek bin 225 lira 80 kuruşa ulaşacak.
    Haberler Ekonomi Ödeme günü gelip çatıyor! Artış olacak mı? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak?
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