Kurban Bayramı için heyecanlı bekleyiş devam ederken milyonlarca emekli ve ikramiye alacak vatandaş ödeme tarihleri hakkında resmi bir açıklama yapılıp yapılmadığını merak ediyor. 3 Temmuz Cuma günü emekli ve memura yapılacak zam oranı netlik kazandı. Bayram için geri sayım devam ederken milyonlar "Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak?" sorusuna odaklandı.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Mayıs'taki Ramazan Bayramı'nın ikramiyesi, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında erkene çekilerek Nisan'da verilmişti. Kurban Bayramı ise 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor. Bu doğrultuda emekliler, ödeme planında bir değişiklik yapılmazsa 27-30 Temmuz tarihleri arasında bu yılın ikinci bayram ikramiyesini alacak.