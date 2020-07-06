Emeklilerin geliri bu ay artıyor. 12.3 milyon emeklinin Ocak zammının oranı 3 Temmuz'da belli oldu. Buna göre; SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin maaşları yüzde 5.75 artırılırken, memur emeklilerinin hakem kurulu tarafından belirlenen yüzde 4'lük zammı da yüzde 1.75 enflasyon farkıyla yüzde 5.75'e ulaştı.
EN ÇOK 6.375 TL
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında yüzde 5.75 zam ile 346,65 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık 6 bin 28 lira 72 kuruştan 6 bin 375 lira 37 kuruşa ulaşacak.
Zamlı ödemeler bu ay içerisinde emeklilerin cebine girecek. SSK emeklileri 17-27 Temmuz tarihleri arasında zamlı maaşlarını alacak. Bağ- Kur emeklilerinin zamlı ödemeleri ise 24-28 Temmuz tarihlerinde hesaplara yatırılacak.
İKRAMİYE DE YATIRILACAK
Emekliler bu ay zamlarını alırken, bir kazancı da bayram ikramiyesi ile elde edecek. 1.000'er lira Kurban Bayramı ikramiyesi de bu ay içerisinde açıklanacak tarihte hesaplara yatırılacak.