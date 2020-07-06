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    • Ekonomi
    • 06.07.2020 Gazete
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    ye 347 TL | 2020 SGK ve güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

    Yüzde 5.75’lik Temmuz mıyla ve lerinin maaşında 347 liraya varan artış oldu. Zamlı aylıklar bu ay hesaplara yatırılıyor. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...



    Emeklilerin     geliri bu ay artıyor. 12.3 milyon emeklinin Ocak zammının oranı 3 Temmuz'da belli oldu. Buna göre; SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin maaşları yüzde 5.75 artırılırken, memur emeklilerinin hakem kurulu tarafından belirlenen yüzde 4'lük zammı da yüzde 1.75 enflasyon farkıyla yüzde 5.75'e ulaştı.




    EN ÇOK 6.375 TL
    SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında yüzde 5.75 zam ile 346,65 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık 6 bin 28 lira 72 kuruştan 6 bin 375 lira 37 kuruşa ulaşacak.




    Zamlı ödemeler bu ay içerisinde emeklilerin cebine girecek. SSK emeklileri 17-27 Temmuz tarihleri arasında zamlı maaşlarını alacak. Bağ- Kur emeklilerinin zamlı ödemeleri ise 24-28 Temmuz tarihlerinde hesaplara yatırılacak.



    İKRAMİYE DE YATIRILACAK
    Emekliler bu ay zamlarını alırken, bir kazancı da bayram ikramiyesi ile elde edecek. 1.000'er lira Kurban Bayramı ikramiyesi de bu ay içerisinde açıklanacak tarihte hesaplara yatırılacak.





















































    Haberler Ekonomi Emekliye 347 TL zam | 2020 SSK SGK ve Bağ-Kur güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
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