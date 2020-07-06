



Emeklilerin geliri bu ay artıyor. 12.3 milyon emeklinin Ocak zammının oranı 3 Temmuz'da belli oldu. Buna göre; SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin maaşları yüzde 5.75 artırılırken, memur emeklilerinin hakem kurulu tarafından belirlenen yüzde 4'lük zammı da yüzde 1.75 enflasyon farkıyla yüzde 5.75'e ulaştı.

