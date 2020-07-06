2020 Temmuz ayında maaşlarını zamlı alacak olan emeklilerin ve memurların gündeminde yer alan 2020 zamlı maaşlar ne zaman yatacak sorusu araştırılmaya devam ediyor. Haziran ayında enflasyon oranlarının açıklanmasının hemen ardından SSK, Bağ-Kur ve Sandık 2020 yılının ilk yarısında yüzde 5,75 oranında artış yapılacağı bilgisi verilmişti. Kişilerin artış yaşayan bu ücretlerini alacakları tarih bilindiği üzere tahsis numaralarına göre belirleniyor. Bağ-Kur olan vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alıyor. Maaş günü cumartesi gününe denk gelen kişilere cuma, pazar gününe denk gelen kişilere ise ödemeler pazartesi günü yapılıyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
2020 ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATIYOR?
Bağ-Kur olan vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alıyor. Maaş günü cumartesi gününe denk gelen kişilere cuma, pazar gününe denk gelen kişilere ise ödemeler pazartesi günü yapılıyor.
MEMUR VE EMEKLİ ZAMLARI KAÇ PARA OLACAK?
Memur emeklilerinin aylıklarına da tıpkı memurlar gibi yüzde 4 zam ve yüzde 1,75 enflasyon farkı alacak. Yüzde 5,75 zamla en düşük memur emeklisinin aylığı 2 bin 569 liradan 2 bin 717 TL oldu.
EN DÜŞÜK MEMURA: 207 TL ZAM
Halen 3 bin 605 lira olan en düşük memurun maaşı yüzde 4 toplu sözleşme zammı ve 1.75 puanlık enflasyon farkıyla birlikte toplam yüzde 5,75 zamlanarak 3 bin 812 TL oldu.
EN DÜŞÜK İŞÇİ EMEKLİSİNE: 72 TL ZAM
En düşük işçi emeklisinin aylığı yüzde 5,75 oranındaki zamla bin 263 liradan bin 335 TL oldu. En düşük emekli aylığı bin 500 liraya yükseltildiği için bu emeklinin maaşı yine bin 500 TL olarak devam edecek.
EN DÜŞÜK ESNAF EMEKLİSİNE: 88 TL
En düşük esnaf emeklisinin aylığı yüzde 5,75 zamla bin 539 liradan bin 627 liraya çıktı.
EN DÜŞÜK ÇİFTÇİ EMEKLİSİNE: 83TL
En düşük çiftçi emeklisinin aylığı yüzde 5.75 zamlanarak bin 451 liradan bin 534 liraya çıktı.
MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?
TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, memur ve emekli maaşlarına ilk 6 ayda gerçekleşen enflasyon olan yüzde 5,75 oranında artış gelecek. Böylece daha önce yüzde 4,0 olarak belirlenen memur ve emeklilerin maaşlarında yüzde 1,75 enflasyon farkı oluşmuş oldu. Bu şekilde yaklaşık 11 milyon kişinin maaşları zamlanmış olacak. Emekli aylığı bin 500 liranın altında olup bin 500 liraya yükseltilen emeklilere ilave zam yok. En düşük işçi emeklisinin aylığı 5,75 enflasyon zammıyla bin 263 TL'den bin 335 TL'ye yükseldi. En düşük esnaf emeklisinin aylığı bin 539 liradan bin 627 TL'ye yükseldi. En düşük çiftçi emeklisinin aylığı bin 451 liradan bin 534 TL'ye çıktı.
EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA
Emekli maaşı hesaplamanın en kolayı memur emekli aylığı hesabıdır. Hesaplama için memurun derece, kademe, hizmet süresi ve ek göstergesi gibi bilgiler yeterlidir. Memur emekli aylığı hesaplanırken, şu kriterler dikkat alınıyor:
- Memurun 657 sayılı Kanunun 43. Maddesindeki gösterge rakamı,
- Aynı kanunun ekindeki I ve II sayılı cetveldeki ek gösterge rakamı,
- Her yıl güncellenen memur maaş katsayısı,
- Varsa makam, görev, temsil gibi diğer tazminatları,
- Hizmet süresi.
Burada memur maaşını en fazla etkileyen faktör ek gösterge rakamıdır. Bu da memurun unvanına bağlı olarak değişiyor.
EMEKLİ MAAŞI HESAPLANIYOR?
Emekli maaşı kişilerin çalıştığı süre, ödedikleri prim miktarı gibi bir takım farklı kriterlere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışıp ve yüksek prim ödeyen sigortalıların daha fazla maaş aldığı bilinmektedir. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları emeklinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılıyor.
EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME GÜNLERİ
Tahsis numaralarına göre emekli maaş listesi aşağıdaki gibidir. Zamlı maaşlar tahsis numaranızın denk geldiği günde yatacak.
4A SSK kapsamında emekli olanların emekli aylıklarının ödeneceği tarih tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmektedir. Buna göre;
Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,
Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,
Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'ünde,
tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26'sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenmektedir.
Bağ-Kur'dan emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemelerini alırlar. Emekli maaşı cumartesi gününe gelenlerin ödemeleri cuma günü, Pazar gününe gelenlerin ödemeleri ise pazartesi günkü gruba dahil edilerek verilmektedir.
İşte ödeme günleri listesi:
Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde
Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında
Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde
Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.