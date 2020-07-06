Türkiye'den otomotivde dev başarı! Dünyanın 1 numarası oldu





OTOMOTİVDE YÜZLER GÜLÜYOR

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu: Ekonomiye güven ile birlikte kamu bankalarının düşük faizli finansman imkanının uzatılmasının etkilerini haziranda daha çok görüldü. İlk altı aylık sonuçlar, üçüncü çeyrekte toparlanmanın güçlü sinyallerini verdi.

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş: Mart ve Nisan 2020 döneminde ertelenen talep, pandemi etkisi ile artan toplu taşımadan kaçınma eğilimi ve ulaşılabilir faiz koşulları ile birlikte pazara büyük bir dinamizm geldi.

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel: Talep artışı haziranda zirve yaptı. Yılın ikinci yarısında da bu pozitif hava sürer. Mevcut şartlar devam ederse bu olumlu hava 2021'de devam eder.

Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç: Mayıstan itibaren pazarda kademeli olarak gözlenen pozitif seyrin yılın ikinci yarısında da süreceğini umut ediyoruz.



PAZAR TAHMİNİ 700 BİN ADETE ÇIKTI

Haziranda otomotiv pazarının 71 bin adet gerçekleşmesi yıl sonu hedeflerinin yukarı yönlü revizyon edilmesine neden oldu. Yıla 600 bin adetlik pazar tahmini ile başlanırken, pandemi ile birlikte bu tahmin 450- 500 bin adetlere gerilemişti. Haziranda gerçekleşen satış rakamları ile birlikte yılsonu pazar tahmini 650-700 bin adetlere yükseldi.