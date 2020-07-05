Türkiye'deki milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam oranı nihayet belli oldu. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, memur ve emekli maaşlarına ilk 6 ayda gerçekleşen enflasyon olan yüzde 5,75 oranında artış gelecek. Böylece memur ve emeklilerin maaşlarında yüzde 1,75 enflasyon farkı oluşmuş oldu. Memur emeklilerinin aylıklarına da tıpkı memurlar gibi yüzde 4 zam ve yüzde 1.75 enflasyon farkı alacak. Yüzde 5.75 zamla en düşük memur emeklisinin aylığı 2 bin 569 liradan 2 bin 717 TL oldu. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİNE:148 TL ZAM
Memur emeklilerinin aylıklarına da tıpkı memurlar gibi yüzde 4 zam ve yüzde 1.75 enflasyon farkı alacak. Yüzde 5.75 zamla en düşük memur emeklisinin aylığı 2 bin 569 liradan 2 bin 717 TL oldu.
EN DÜŞÜK MEMURA: 207 TL ZAM
Halen 3 bin 605 lira olan en düşük memurun maaşı yüzde 4 toplu sözleşme zammı ve 1.75 puanlık enflasyon farkıyla birlikte toplam yüzde 5.75 zamlanarak 3 bin 812 TL oldu.
EN DÜŞÜK İŞÇİ EMEKLİSİNE: 72 TL ZAM
En düşük işçi emeklisinin aylığı yüzde 5.75 oranındaki zamla bin 263 liradan bin 335 TL oldu. En düşük emekli aylığı bin 500 liraya yükseltildiği için bu emeklinin maaşı yine bin 500 TL olarak devam edecek. Bu emekli zammı hissetmeyecek…
EN DÜŞÜK ESNAF EMEKLİSİNE: 88 TL
En düşük esnaf emeklisinin aylığı yüzde 5.75 zamla bin 539 liradan bin 627 liraya çıktı.
EN DÜŞÜK ÇİFTÇİ EMEKLİSİNE: 83TL
En düşük çiftçi emeklisinin aylığı yüzde 5.75 zamlanarak bin 451 liradan bin 534 liraya çıktı.
TEMMUZ'DA EK ÖDEMEDE ARTIŞ BEKLENMİYOR
Emeklilere ödenen ek ödeme temmuz ayında artacak mı? Ek ödeme oranının yüzde 10'a çıkacağını duydum, doğru mu?
Emekli derneklerinin geçtiğimiz haftalarda bu yönde talebi oldu, konu öyle kamuoyuna yansıdı. Bugün için emekliler maaşının yüzde 4-5'i oranında ek ödeme alıyor. Dernekler bu oranın yüzde 10'a çıkartılmasını istiyor. Ancak bu konuda hükümetin hazırladığı bir çalışma yok. Temmuz ayında ek ödemenin artması pek mümkün gözükmüyor.
1500 LİRA EMEKLİ AYLIĞINDAN HİSSE ORANINDA YARARLANACAKSINIZ
Malullük, yaşlılık ve ölüm aylıkları 2020 Nisan ayından itibaren 1.500 liranın altında olmayacak deniyor. Ben malulen yüzde 17 oranında emekli aylığı alıyorum. Sadece 350 TL, SGK ödüyor. Maaşım 1.500 lira olmadı. Neden?
Bin 500 liralık emekli aylığı ödemesinden hak sahipleri hisse oranında yararlanabiliyor. Yüzde 17 oranında maaş aldığınıza göre maaşınız 2.060 lira üzerinden hesaplanıyor ve bunun yüzde 17'sine göre maaşınız yatıyor. Aynı oranda emekli aylığı almaya devam edeceksiniz.
DUL VE YETİM AYLIKLARI DA ARTACAK
Vefat eden eşimden yüzde 50 oranında ölüm aylığı alıyorum. Kalan kısmını da kızım alıyor. Kızım bekar ve çalışmıyor. Temmuz ayındaki zamdan hem ben hem de kızım yararlanabilecek mi?
Temmuz ayında dul ve yetim aylıkları da zamlanacak. Ne kadar zam alacağınız 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamı ile netleşecek. Ancak son 5 aylık enflasyona göre yüzde 4.57 zam alacağınız kesin. Bu çerçevede hem sizin alacağınız dul aylığı hem de kızınızın alacağı yetim aylığı artacak.
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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE KADAR OLACAK?
Emekliler, halen bin lira olan bayram ikramiyesinde artış yapılmasını bekliyor. Eğer ikramiye artışı enflasyona endekslenirse, emeklilere ödenecek tutar bin 118 lira 40 kuruşa çıkacak. Yeniden değerleme artışı gelirse de ikramiye yüzde 22.58 yükselerek bin 225 lira 80 kuruşa ulaşacak.
Bu artış, dul ve yetimlerin ödemesine de yansıyacak. Ölüm aylığı oranı yüzde 50 olan kişiye 500 lira yerine 559,20 ya da 612,90 lira, yüzde 25 olana 250 lira yerine 279,60 ya da 306,45 lira ödenebilecek.
GEÇEN YIL NE KADAR ZAM YAPILMIŞTI?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerine göre, 2019'un ikinci yarısında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 6.49 arttı. Böylece memur ve emeklilere ocakta aldıkları yüzde 4'lük zamma ilave olarak 1.49 puan enflasyon farkı ödendi. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları yılın ilk 6 ayında yüzde 5.49 oranında, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları da yüzde 6.49 oranında artırıldı.