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    • Ekonomi
    • 05.07.2020 Gazete
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    Memura en az 3.719 TL maaş! 505 TL ı | 2020 Temmuz en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

    Memurların hem maaşları hem ları arttı. Memurların hakem kurulu tarafından belirlenen yüzde 4'lük Temmuz mı, yüzde 1.75'lik farkıyla yüzde 5.75'e ulaştı. 2 çocuğu olan bir memurun yeni aile yardımı 505 lirayı aşmış oldu.



    Milyonlarca     memurun bu ay hem maaşlarında hem de aile yardımında artış var. Memurların hakem kurulu tarafından belirlenen yüzde 4'lük Temmuz zammı, yüzde 1.75'lik enflasyon farkıyla yüzde 5.75'e ulaştı.




    Buna göre; aile yardımı hariç en düşük maaş 3 bin 517 liradan 3 bin 719 liraya yükseldi. Eş yardımı 332 liradan 351,09 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 73,04 liradan 77,24, üstü için 36,52 liradan 38,62 liraya çıktı.




    Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memur 478,08 lira alırken, bu tutar 505,57 liraya yükseldi. Memurlar zamlı maaşlarını bu ayın 15'inde ceplerine koyacak.

    Haberler Ekonomi Memura en az 3.719 TL maaş! 505 TL aile yardımı | 2020 Temmuz en düşük memur maaşı ne kadar olacak?
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