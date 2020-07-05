Milyonlarca memurun bu ay hem maaşlarında hem de aile yardımında artış var. Memurların hakem kurulu tarafından belirlenen yüzde 4'lük Temmuz zammı, yüzde 1.75'lik enflasyon farkıyla yüzde 5.75'e ulaştı.
Buna göre; aile yardımı hariç en düşük maaş 3 bin 517 liradan 3 bin 719 liraya yükseldi. Eş yardımı 332 liradan 351,09 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 73,04 liradan 77,24, üstü için 36,52 liradan 38,62 liraya çıktı.
Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memur 478,08 lira alırken, bu tutar 505,57 liraya yükseldi. Memurlar zamlı maaşlarını bu ayın 15'inde ceplerine koyacak.