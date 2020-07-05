





Buna göre; aile yardımı hariç en düşük maaş 3 bin 517 liradan 3 bin 719 liraya yükseldi. Eş yardımı 332 liradan 351,09 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 73,04 liradan 77,24, üstü için 36,52 liradan 38,62 liraya çıktı.