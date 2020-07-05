• T.C. kimlik numaranızı girin.

• Ad, soyad bilgilerinizi girin.

• Baba adı ve doğum tarihi bilgilerinizi girin.

Sayfanın altında yer alan resimdeki "sayıları", yanında yer alan "Güvenlik Kontrolü" kutucuğuna doğru ve eksiksiz şekilde yazın.

Güvenlik Kontrolü kısmının altında bulunan uyarıyı okuduktan sonra hemen sol yanındaki kutucuğu işaretleyerek, en altta bulunan "İleri" tuşuna basın.

• Açılan ekranda adres bilgilerinizi ve iletişim bilgilerinizi eksiksiz ve doğru olarak girin.

• En alt kısımda kendinize bir şifre oluşturup, şifreyi tekrar girin.

• Kendinize güvenlik amaçlı olarak bir güvenlik sorusu ve yanıtı oluşturun.

• Son olarak "Üyeliğimi Oluştur ve Devam Et" seçeneğine tıklayın.

Bu işlemlerle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlayabilir ve dilediğiniz zaman güncel İŞKUR iş ilanları içerisinde iş aramak için İŞKUR giriş işlemini yapabilirsiniz

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