Hastanelere personel alımı başvurusu başladı! Ambulans şoförü, att, sekreter ve...

45 'ten fazla şehirde Hastanelere en az ilkokul mezunu olmak şartı ile personel ve işçi alımları yapımakta. Kadrolara yapılacak olan personel alımları ve başvuru bilgileri, alım yapılan şehirler ile başvuru adımları aşağıda belirtilmektedir. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) sistemine kayıt olan vatandaşlar devamlı olarak yayınlanan güncel iş ilanlarına başvuru yapabiliyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

BİR ÇOK ŞEHİRDE HASTANELERE İŞÇİ VE PERSONEL ALIMI

İŞKUR üzerinden yayınlanan duyurularda en az ilkokul mezunu olmak şartı ile hastanelere personel alımı yapılacağı açıklandı. ATT, Anestezi teknikeri, ambulans şoförü, hemşire, sekreter, hasta danışmanı, yaşlı bakımı elemanı, temizlik personeli, klinik destek elemanı, hasta kayıt kabul görevlisi kadrolarına yapılan personel alımlarında başvuru bilgileri aşağıda bulunmakta