Kredi alanlar dikkat! Kredi yapılandırma olacak mı? Konut kredi yapılandırma olacak mı?

Kredi yapılandırma olacak mı? Konut kredi yapılandırma olacak mı sorusuna yanıt aranıyor. Daha önceki süreçte kredi alan ve konut kredisi ödeyen vatandaşlar kredi yapılandırma olup olmayacağını merak ediyor. Kredi yapılandırma olacak mı sorusu gündeme oturdu. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından alınan kredi faiz oranları indirim kararının ardından gözler kredi yapılandırma için çevrildi.
% 0,64 Faizli Konut Kredisi Yapılandırma Yapılıyor mu?
Korona virüs salgın sürecinin Haziran ayı itibariyle normalleşme sürecine geçilmesiyle kamu bankaları tarafından 1 Haziran tarihinde 4 yeni destek paketi devreye alındı. Tarihin en büyük kredi paketi olarak anılan paket içerisinde konut kredisi de yer almaktadır. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk bankasının sunmuş olduğu kredi ürünlerinde tatil kredisi, sosyal destek kredisi, taşıt kredisi ve konut kredisi bulunmaktadır.
Korona virüs nedeniyle durma noktasına gelen ekonomiyi canlandırma ve vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik devreye alınan kredi destek paketleri başvuruları, açıklamanın ardından 5 Haziran tarihinde banka şubeleri tarafından alınmaya başlandı. Konut kredisi paketi kapsamında sıfır konutlar ve ikinci el konutlar için belirli illerde ( İstanbul, Ankara ve İzmir) en çok 750 bin TL'ye kadar, diğer illerde ise en çok 500 bin TL'ye kadar kredi limiti sunulmaktadır. Avantajlı konut kredisi paketimde 1 yıla kadar geri ödemesiz dönemli olarak kredi kullanılabilmektedir. 15 yıla ( 180 ay ) vade seçenekleriyle yüzde 10'dan başlayan düşük peşinat oranıyla kredide yararlanılabilmektedir.
Vakıfbank Konut Kredisi Yapılandırma 2020
Vakıflar bankası şuan için müşterilerine %0,64 faiz oranıyla 180 ay vadelere kadar konut kredisi vermektedir. Daha önce çekilen tüketici kredilerinin vadelerinin uzatılmasına yönelik yasal mevzuatlar çerçevesinde uygulamalar gerçekleştirse de, yüksek faizle çekilen konut kredilerini yeni faiz oranından yapılandırıldığına dair bir bilgi bulunmamaktadır. Vakıfbank tarafından konut kredisi yapılandırması için resmi bir açıklama yapıldığında takdirde sizlere bilgi vereceğiz.
Ziraat Bankası Konut Kredisi Yapılandırma Yapıyor mu?
Ziraat Bankası internet sitesinde yer alan hesaplama bölümüne yeni faiz oranlarını işleyerek müşterilerin ödeyecekleri faizleri ortaya koymuştur. Ancak verdiği %0,99 oranlı kredi için ekstradan bir açıklama yapmamıştır. Bu hususta ki en net bilgi Ziraat Bankası şubelerinden öğrenilebilir.
Halkbank Avantajlı Konut Kredisi
Bankanın internet sitesinde yayınlamış olduğu duyuruda da konut sahibi olmak isteyen müşterilere bu kredinin verildiğinden bahsedilmektedir. Eskiden çekilen kredilerin yapılandırmasına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
Yukarıda da belirtildiği üzere kamu bankalarının hiç birinin internet sitesinde yapılandırmaya ilişkin herhangi bir bilgi bulunmadığı gibi yüzde 0,64 faiz oranında kredi için sıfır ve ikinci el konut alımları için olduğu vurgulanmıştır.
KONUT KREDİSİ YAPILANDIRMASI NASIL OLUR?
Kredi çektiğiniz dönem ile bugün arasında faiz oranı farkı varsa (Bu fark yeniden yapılandırmaya değecek oranda olmalı) kredi borcunuzun yapılandırılması için krediyi çektiğiniz bankaya başvurabilirsiniz. Bankadan yeniden yapılandırma masrafı ve erken kapama cezası bedeli ile beraber kalan borcun yeniden hesaplanması istenir. Eğer hesap edilen rakamda zarar edilmiyorsa borcu yeniden yapılandırmak tercih edilebilir. Eğer sizin kredi çektiğiniz banka dışında bir bankada faiz düşüşü olduysa yine borcunuzu başka bankaya taşıyabilirsiniz. Ancak orada da farklı giderler ortaya çıkabilir.
YENİDEN YAPILANDIRMA HESAPLAMASI
Kredi yapılandırma hesaplaması için basit bir örnek verelim.
Bir bankadan kredi faiz oranı yüzde 1,24 olan 120 ay vadeli ve 100 bin TL'lik bir konut kredisi aldığınızı düşünelim.
Kredinizin aylık taksiti 1,606.01 TL ve 12 ay ödediğinizi varsayalım kalan toplam ödemeniz 173.449,082 TL
Bankanızın sunduğu yapılandırma faiz oranı ise 120 ay vade için yüzde 0,99 olursa ve %2.00 kredi kapama cezası ödenmesi şartı olduğunu DA varsayalım, masraflar hariç aylık ödeyeceğiniz tutar 1.360,61 TL olur. Kalan toplam borcunuz yapılandırma sonrası 163,273.20 TL'ye düşer. Böylece 8.269,97 TL kar etmiş olursunuz.
* Bu hesaplamada bankanın masraf ücreti ya da varsa diğer giderler hesap edilmemiştir.