Kredi alanlar dikkat! Kredi yapılandırma olacak mı? Konut kredi yapılandırma olacak mı?

Kredi yapılandırma olacak mı? Konut kredi yapılandırma olacak mı sorusuna yanıt aranıyor. Daha önceki süreçte kredi alan ve konut kredisi ödeyen vatandaşlar kredi yapılandırma olup olmayacağını merak ediyor. Kredi yapılandırma olacak mı sorusu gündeme oturdu. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından alınan kredi faiz oranları indirim kararının ardından gözler kredi yapılandırma için çevrildi.

% 0,64 Faizli Konut Kredisi Yapılandırma Yapılıyor mu?

Korona virüs salgın sürecinin Haziran ayı itibariyle normalleşme sürecine geçilmesiyle kamu bankaları tarafından 1 Haziran tarihinde 4 yeni destek paketi devreye alındı. Tarihin en büyük kredi paketi olarak anılan paket içerisinde konut kredisi de yer almaktadır. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk bankasının sunmuş olduğu kredi ürünlerinde tatil kredisi, sosyal destek kredisi, taşıt kredisi ve konut kredisi bulunmaktadır.