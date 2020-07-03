Halkbank konut kredisi hesaplama! Halkbank konut kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Konut kredisi kampanyalarına yoğun ilgi gösterilmeye devam ediyor. Kamu bankalarından uygun faiz oranlı konut kredisi veriliyor. Ev sahibi olmak isteyenler de konut kredisi faiz oranları hakkında araştırma yapıyor. Halkbank konut kredisi başvurusu nasıl yapılır sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Halkbank konut kredisi hesaplama yöntemi haberimizde yer alıyor. Kamu bankaları sıfır konutlar için 15 yıla kadar ayılık yüzde 0.64 faizli kredi sunuyor. İkinci el konutlar için ise 15 yıl vade ve aylık yüzde 0.74 faizli kredi imkanı sağlanıyor.

HALKBANK KONUT KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında, düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak.