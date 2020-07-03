Halkbank konut kredisi hesaplama! Halkbank konut kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Konut kredisi kampanyalarına yoğun ilgi gösterilmeye devam ediyor. Kamu bankalarından uygun faiz oranlı konut kredisi veriliyor. Ev sahibi olmak isteyenler de konut kredisi faiz oranları hakkında araştırma yapıyor. Halkbank konut kredisi başvurusu nasıl yapılır sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Halkbank konut kredisi hesaplama yöntemi haberimizde yer alıyor. Kamu bankaları sıfır konutlar için 15 yıla kadar ayılık yüzde 0.64 faizli kredi sunuyor. İkinci el konutlar için ise 15 yıl vade ve aylık yüzde 0.74 faizli kredi imkanı sağlanıyor.
HALKBANK KONUT KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında, düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak.
Bu "tarihi" imkandan daha geniş kesimlerin istifade edebilmesi için müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırılmış olup 3 büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL'ye kadar kredi kullandırılabilecek. Kredi kullanımında yüzde 10'dan başlayan, düşük öz kaynak/peşinat oranı uygulanacak.
Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.
HALKBANK 250.000 TL. 60 AY VADELİ HESAPLI EVİM KONUT KREDİSİ
AYLIK ÖDEMENİZ (TL) 5.470,58TOPLAM GERİ ÖDEMENİZ (TL) 328.234,80 FAİZ ORANI %0,94
HALKBANK 250.000 TL. 90 AY VADELİ HESAPLI EVİM KONUT KREDİSİ
AYLIK ÖDEMENİZ (TL) 4.128,80TOPLAM GERİ ÖDEMENİZ (TL) 371.592,00 FAİZ ORANI %0,94
HALKBANK 250.000 TL. 120 AY VADELİ HESAPLI EVİM KONUT KREDİSİ
AYLIK ÖDEMENİZ (TL) 3.483,49TOPLAM GERİ ÖDEMENİZ (TL) 418.018,80 FAİZ ORANI %0,94
KONUT KREDİSİ TÜRLERİ NEDİR?
Konut kredileri, 1 ila 20 yıl aralığında çeşitli vade seçeneklerinin yer alabileceği gibi bunun dışında faiz oranlarındaki birtakım farklılık gösteren türler de içerir.
1. Sabit Faizli Konut Kredisi
En fazla kredi vadesi 240 aydan oluşur. Bu kredi türünde kişiye en uygun ödeme planı oluşturulur. Bankalarda geçerli görülen sabit faiz oranları üstünden hesaplama yapılır. Yalnızca mesken alımları ve gerçek kişilerin kullandığı bir türdür.
2. Alınması Planlanan Konut Kredisi
Ekspertiz tarafından biçilen değerinin en fazla yüzde 80'lik kısmına kadar kredi verilir. Taksitlerin bir ya da birkaçının erkenden ödenmesi halinde mevcut vadenin 36 aydan fazla olmadığı takdirde anapara miktarının yüzde 1'lik kısmını, 36 aydan fazla ise yüzde 2'lik kısmını aşmayacak şekilde masraf talep edilir.
3. Özel Ödemeli Konut Kredisi
Kişinin geliri sene içinde değişiklik gösteriyorsa, vade süresi içinde belirli dönemlerde kişinin kendinin belirleme imkanı vardır. Kişinin ara taksit ödemesi isteği üzerine gerçekleştirilir.
4. Ara Ödemeli Konut Kredisi
Belirli zamanlarda prim, ikramiye gibi ek gelir kazanan kişilere avantaj sağlar. Bahsi geçen türde arzu edilirse belirtilen aralıklar dahilinde ödemeler yapılır.
5. Azalan taksitli konut kredisi
Kişiler istedikler takdirde ilk aşamalarda yüksek taksit miktarlarını ödeyebilirlerken, ilerleyen aşamalarda ise taksitleri hafifletebilirler. Artan taksitli konut kredisinde ise bu durumun tam tersi söz konusudur.