Ziraat Bankası konut kredisi hesaplama! Sıfır 2. el Ziraat Bankası konut kredisi başvuru ekranı!

Ziraat Bankası konut kredisi hesaplama! Ziraat Bankası konut kredisi başvurusu nasıl yapılır? 3 büyük ilde 750 bin TL'ye kadar kullandırılacak Ziraat Bankası konut kredisi başvurusu arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar bankalardan kredi kullanarak ev alabiliyor. Düşük faiz oranlı konut kredileri sıfır ve ikinci el konutlar için kullanılabiliyor. Birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak. İşte, Ziraat Bankası konut kredisi hakkında merak edilen bilgiler!
ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında, düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak.
Bu "tarihi" imkandan daha geniş kesimlerin istifade edebilmesi için müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırılmış olup 3 büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL'ye kadar kredi kullandırılabilecek. Kredi kullanımında yüzde 10'dan başlayan, düşük öz kaynak/peşinat oranı uygulanacak.
Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.
Başvuru işlemlerini Vakıfbank şubelerinden yapabilir, telefon bankacılığı ile konuyla ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
ZİRAAT BANKASI 250.000 TL. 60 AY VADELİ AVANTAJLI KONUT KREDİSİ
Taksit Tutarı: 5.175,04 TL
Faiz Oranı: % 0,74
Yıllık Maliyet Oranı: % 9.3855
ZİRAAT BANKASI 250.000 TL. 90 AY VADELİ AVANTAJLI KONUT KREDİSİ
Taksit Tutarı: 3.814,60 TL
Faiz Oranı: % 0,74
Yıllık Maliyet Oranı: % 9.3446
ZİRAAT BANKASI 250.000 TL. 120 AY VADELİ AVANTAJLI KONUT KREDİSİ
Taksit Tutarı: 3.150,68 TL
Faiz Oranı: % 0,74
Yıllık Maliyet Oranı: % 9.3242
ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ
KONUT KREDİSİ TÜRLERİ NEDİR?
Konut kredileri, 1 ila 20 yıl aralığında çeşitli vade seçeneklerinin yer alabileceği gibi bunun dışında faiz oranlarındaki birtakım farklılık gösteren türler de içerir.
1. Sabit Faizli Konut Kredisi
En fazla kredi vadesi 240 aydan oluşur. Bu kredi türünde kişiye en uygun ödeme planı oluşturulur. Bankalarda geçerli görülen sabit faiz oranları üstünden hesaplama yapılır. Yalnızca mesken alımları ve gerçek kişilerin kullandığı bir türdür.
2. Alınması Planlanan Konut Kredisi
Ekspertiz tarafından biçilen değerinin en fazla yüzde 80'lik kısmına kadar kredi verilir. Taksitlerin bir ya da birkaçının erkenden ödenmesi halinde mevcut vadenin 36 aydan fazla olmadığı takdirde anapara miktarının yüzde 1'lik kısmını, 36 aydan fazla ise yüzde 2'lik kısmını aşmayacak şekilde masraf talep edilir.
3. Özel Ödemeli Konut Kredisi
Kişinin geliri sene içinde değişiklik gösteriyorsa, vade süresi içinde belirli dönemlerde kişinin kendinin belirleme imkanı vardır. Kişinin ara taksit ödemesi isteği üzerine gerçekleştirilir.
4. Ara Ödemeli Konut Kredisi
Belirli zamanlarda prim, ikramiye gibi ek gelir kazanan kişilere avantaj sağlar. Bahsi geçen türde arzu edilirse belirtilen aralıklar dahilinde ödemeler yapılır.
5. Azalan taksitli konut kredisi
Kişiler istedikler takdirde ilk aşamalarda yüksek taksit miktarlarını ödeyebilirlerken, ilerleyen aşamalarda ise taksitleri hafifletebilirler. Artan taksitli konut kredisinde ise bu durumun tam tersi söz konusudur.