Vakıfbank konut kredisi başvurusu nasıl yapılır? 3 büyük ilde 750 bin TL’ye kadar Vakıfbank konut kredisi hesaplama!

Vakıfbank konut kredisi hesaplama! Vakıfbank konut kredisi başvurusu nasıl yapılır? Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar kamu bankalarının desteğiyle düşük faiz oranlarıyla kredi çekebiliyor. Vatandaşlar da bu kredi türünden faydalanmak istiyor. Kamu bankaları başlattığı ekonomiyi canlandırma paketiyle uygun faiz oranları sunuyor. Konut, taşıt, beyaz eşya ve tatil kredilerine yoğun ilgi gösteriliyor. Peki, Vakıfbank konut kredisi faiz oranları nelerdir? Vakıfbank konut kredisi başvurusu nasıl yapılır? İşte Vakıfbank konut kredisi hesaplama ekranı!

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında, düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak.