Dolar ve euro ne kadar oldu sorusunun yanıtı piyasaların kapanış gününde merak ediliyor. Günün ilk saatlerinde enflasyon verilerinin beklendiği piyasalarda dövizler haftanın son işlem gününe yatay başlamıştı. Dolar endeksi, önceki kapanışın hemen altında 97,2 seviyesinde dengelendi. İşte piyasaların kapanış gününde dolar ve euro alış satış fiyatları

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?