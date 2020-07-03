ASELSAN tarafından yapılan açıklamada, şirketin 19 Haziran 2020 tarihinde yapılan 45. Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerine 335 milyon lira nakit ve sermayenin yüzde 100'ü oranında 1 milyar 140 milyon liranın bedelsiz kar payı olarak dağıtılmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, "Şirket, pay olarak dağıtılacak kâr payı işlemleri kapsamında gerekli yasal süreçleri başlatmış olup 3 Temmuz 2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapmış olduğu açıklamada Yönetim Kurulu'nun esas sözleşme tadiline ilişkin karar aldığını duyurmuştur." ifadelerine yer verildi.