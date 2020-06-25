

BAŞVURU ŞARTLARI

Belediyeler, belediye birimleri ya da kamu kurumlarının alt birimleri için yayımlanan personel alım ilanlarına başvuru yapacak adayların sağlamaları gereken koşullar bulunuyor. Her ilan için farklılık gösteren bu koşulları ana başlıkları şu şekilde;

Adaylardan talep edilen koşullar arasında; adayların Türk vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum olmaması gibi DMK'da yer alan tüm şartların sağlanması isteniyor.

Bu şartların dışında ayrıca Belediyeler tarafından yayımlanan ilanlarda yer alan pozisyonlar için belirlenen eğitim şartını sağlamak, varsa deneyim, sertifika ve belge şartlarını sağlamak, görevini düzenli yapmaya engel teşkil edecek sağlık sorunu bulunmamak, kurum tarafından belirlenen yaş aralığında bulunmak, işe alım sürecinde yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak ve erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (askerlik görevini yapmış olmak, yapmış sayılmak veya muaf tutulmak.

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