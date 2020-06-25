Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) ardından, ABD Enerji Enformasyon Yönetimi'nin (EIA) açıkladığı verilerin de ABD petrol stoklarında artışı ortaya koyması, petrol fiyatlarını aşağıya çekti.

Özel bir kuruluş olan API verilerine göre, ABD hampetrol stokları geçen hafta 1.75 milyon varil birden yükseldi. Petrol stoklarını izleyen kamu kuruluşu EIA da aynı dönemde ticari hampetrol stoklarının 1.4 milyon varillik bir sıçrama ile yükseldiğini açıkladı.

Gelişmelerle, Brent hampetrolün varil fiyatı yüzde 1.06 düşüşle 40.13 dolara, Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.68 düşüşle 37.97 dolara indi.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş yüzde 0.52 artışla 17.59 dolar,

- altın yüzde 0.13 artışla 1,763.52 dolar,

- bakır yüzde 0.37 düşüşle 5,889.00 dolar,

- platin yüzde 0.12 artışla 805.51 dolar,

- paladyum yüzde 0.39 artışla 1,891.82 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 389 lira, çeyrek altın 637 lira, Cumhuriyet altını da 2,538 liradan satılıyor.

Ahlatcı Yatırım'ın petrol analizinde, "Haftanın ikinci işlem gününde petrolün, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile ticaret anlaşmasına ilişkin olumlu açıklamaları ile destek bulduğu gözlenirken, ikinci dalga koronavirüs riskleri petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ettiği takip edildi" denildi:

"Haftanın üçüncü işlem gününde ise, ikinci dalga koronavirüs endişelerinin küresel talebi etkileyici yönündeki endişeler devam ederken, EIA açıklamasında, ABD'deki ticari ham petrol stoklarının 19 Haziran'da sona eren hafta 1.4 milyon varil arttığını bildirdi. Güne 42 Dolar seviyesinde başlayan Brent Petrol'ün takip edilen gelişmeler doğrultusunda aşağı yönlü hareketini sürdürdüğü izlendi."

Ünlü & Co değerlendirmesinde, "Ons altın nakit tercihinin öne çıkmasıyla geri çekildi" denildi ve eklendi:

"Altının ons fiyatı hafta içindeki güçlü hareketi ile Mayıs ayından bu yana devam eden aşağı yönlü kanalını kırmayı başardı. Bu durum kısa vadeli indikatörlerin de güç kazanmasını sağlarken 1,780 dolar ara direnç olmak üzere 1,800 dolar seviyesi en önemli hedef haline gelmiş durumda. Ancak dolar endeksinin yeniden 97 seviyesini aşması, yükselişin çok hızlı gerçekleşmesi ve korona virüsüne ilişkin algının sıklıkla değişiyor oluşunun kâr satışlarına kapı açtığını da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Kaldı ki risk iştahının düşük olması yatırımcıları nakit tutmaya yöneltirken altının hafta içindeki zirve seviyesinden de uzaklaştığını görüyoruz."