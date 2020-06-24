Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 24.06.2020 16:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.06.2020 16:55
    ABONE OL

    netleşti mi? O tarih bekleniyor! Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

    için heyecanlı bekleyiş devam ederken akıllarda de yer alıyor. Başta emekliler olmak üzere milyonlarca vatandaş Kurban Bayramı ikramiyesinin ödeneceği tarihi öğrenmek istiyor. Bu kapsamda "Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?" sorusu çok araştırılan sorular arasında yer alıyor. Ödeme en geç 27-30 Temmuz'da beklenirken, ikramiyeyi 1.118 ya da 1.225 lira yapacak zam talepleri de var. İşte konu hakkındaki detaylar...

    Emekli ikramiye ödeme tarihleri netleşti mi?

    Kurban Bayramı için geri sayım devam ederken emekli ikramiye ödeme tarihleri hakkında araştırmalar yoğun kazandı. Yaklaşık 13 milyon emekli ikramiyelerin ödeneceği tarihi araştırmaya başlandı. Emekliler, bir yandan Temmuz zammını merak ederken, bir yandan da gözünü Kurban Bayramı ikramiyesine çevirdi. Hem ikramiyenin ödenme tarihi hem de tutarında artış olup olmayacağı da merak konusu oldu. Peki, bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte detaylar...

    EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

    Mayıs'taki Ramazan Bayramı'nın ikramiyesi, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında erkene çekilerek Nisan'da verilmişti. Kurban Bayramı ise 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor. Bu doğrultuda emekliler, ödeme planında bir değişiklik yapılmazsa 27-30 Temmuz tarihleri arasında bu yılın ikinci bayram ikramiyesini alacak.

    Emeklilere biner lira, dul ve yetimlere hisseleri oranında ödeme yapılacak.

    2 FARKLI FORMÜL

    Ancak emekliler, ikramiyede enflasyon ya da yeniden değerleme artışı bekliyor. 2019 yılı enflasyonu yüzde 11.84 olarak gerçekleşti.

    Eğer ikramiye artışı enflasyona endekslenirse, emeklilere ödenecek tutar bin 118 lira 40 kuruşa çıkacak. Yeniden değerleme artışı gelirse de ikramiye yüzde 22.58 yükselerek bin 225 lira 80 kuruşa ulaşacak.

    BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK MI?

    Ancak emekliler, ikramiyede enflasyon ya da yeniden değerleme artışı bekliyor. 2019 yılı enflasyonu yüzde 11.84 olarak gerçekleşti.

    Eğer ikramiye artışı enflasyona endekslenirse, emeklilere ödenecek tutar bin 118 lira 40 kuruşa çıkacak.

    Yeniden değerleme artışı gelirse de ikramiye yüzde 22.58 yükselerek bin 225 lira 80 kuruşa ulaşacak.
    Haberler Ekonomi Emekli ikramiye ödeme tarihleri netleşti mi? O tarih bekleniyor! Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri