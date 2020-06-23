Emeklilerin Temmuz zammı için geri sayım başladı. Merakla beklenen zam oranları 3 Temmuz'da enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak. Yaklaşık 2 milyon memur emeklisinin maaşına, yüzde 4 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa aşan kısım kadar fark yansıtılacak.
FARK ÇIKABİLİR
Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki enflasyon tahminleri, ilk 6 aylık TÜFE'nin yüzde 5.09 çıkabileceğini gösteriyor. Buna göre, memur emeklilerinin zam oranı yüzde 1.09 enflasyon farkıyla yüzde 5.09'a yükselecek.
Bu oran, memur emeklilerinin ek ödeme dahil gelirinde en az 135 lira artış yaşanacağını ortaya koyuyor. Buna göre, en düşük maaş 2 bin 661 liradan 2 bin 796 liraya yükselecek.