Sudan resmi haber ajansı SUNA, Sağlık Bakanı Ekrem Ali et-Tum'un Kovid-19 testleri ve salgına yakalananların tedavisiyle ilgili konularda örgütle iş birliği anlaşması imzaladığını belirtti.

Sudan'da Avrupa Birliği Misyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada da birliğin DSÖ ile 11,5 milyon avroluk anlaşma imzaladığı bildirildi.

Avrupa Birliği'nin, Kovid-19 ile mücadelede Sudan'a destek vermek amacıyla tıbbi malzeme taşıyan ikinci uçağı dün ülkeye ulaşmıştı.

Sudan'da şimdiye kadar 8 bin 889 Kovid-19 vakası görülürken, 548 kişi hayatını kaybetti.







