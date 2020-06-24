Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 25.06.2020 01:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.06.2020 01:40
    ABONE OL

    Avrupa Birliği'nden ’a koronavirüsle mücadelede 11,5 milyon avro destek

    , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için Avrupa Birliği () tarafından finanse edilen proje kapsamında () ile 11,5 milyon avro değerinde bir anlaşma imzaladı.

    AB’den Sudan’a 11,5 milyon avro destek

    resmi her ajansı SUNA, Sağlık Bakanı Ekrem Ali et-Tum'un Kovid-19 testleri ve salgına yakalananların tedavisiyle ilgili konularda örgütle iş birliği anlaşması imzaladığını belirtti.

    Sudan'da Avrupa Birliği Misyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada da birliğin ile 11,5 milyon avroluk anlaşma imzaladığı bildirildi.

    Avrupa Birliği'nin, Kovid-19 ile mücadelede Sudan'a destek vermek amacıyla tıbbi malzeme taşıyan ikinci uçağı dün ülkeye ulaşmıştı.

    Sudan'da şimdiye kadar 8 bin 889 Kovid-19 vakası görülürken, 548 kişi hayatını kaybetti.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum


    Haberler Ekonomi Avrupa Birliği'nden Sudan’a koronavirüsle mücadelede 11,5 milyon avro destek
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri