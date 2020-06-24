Düğün sezonuna az bir zaman kala altın fiyatları hakkındaki detaylar merak ediliyor. Dün, döviz kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 389 liradan tamamladı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,26 artışla 390,20 liradan tamamladı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem altın fiyatlarının seyri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Peki, altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? İşte uzmanların yorumları...
ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?
A Para yayınına katılan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarını mercek altına aldı. Memiş, son dönemde yükseliş eğilimi gösteren altın fiyatlarını değerlendirdi. Uzman isim dikkat çeken açıklamalar yaparak yatırımcılara tavsiyelerde bulundu. Memiş, "Bilim adamları 2050 yılında madenlerinin tükeneceğini açıklıyor, bu da altın talebinin artacağına işaret ediyor" derken, ilerleyen yıllarda altındaki talebin sürekli artan bir eğilim içinde olacağını vurguladı.
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem altın fiyatları hakkında önemli açıklamalar yaptı. Altına bir talebin olacağını ifade eden Erdem, düğün sezonunun açılmasıyla, altında özellikle iç piyasada bir yükseliş olacağını ifade etti. Erdem yatırımcılar için kritik bir tavsiyede bulundu. Erdem, "Özellikle gram altında 370 liranın altı özellikle kademeli olarak alış zamanı" dedi. Altındaki alış-satış marjına dikkat çekere, altını günlük yatırım araçları arasında görülmemesini ifade ederek, altının uzun vadeli bir yatırım aracı olduğunu belirtti.
ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişelerinin altın fiyatlarını desteklediğini belirtti.
Bugün yurt dışında Almanya'da Ifo endekslerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 380-395 lira bandının izleneceğini kaydetti.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|389,00
|389,20
|390,00
|390,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.564,00
|2.585,00
|2.570,00
|2.591,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|355,00
|359,00
|356,00
|360,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.505,00
|2.525,00
|2.512,00
|2.532,00
|Yarım Ziynet
|1.253,00
|1.263,00
|1.256,00
|1.266,00
|Çeyrek Ziynet
|627,00
|632,00
|628,00
|633,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,26 artışla 390,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 633,00 lira, Cumhuriyet altını 2.591,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,26 yükselişle 390,20 liradan işlem gördü.
ALTININ ONSU 1.770,55 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.770,55 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,80 artarak 391 bin liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8404 lira, satışta 6,8678 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8392 lira, satışta 6,8666 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1265, sterlin/dolar paritesi 1,2432, dolar/yen paritesi de 106,94 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 4,66 düşerek 40,53 dolardan işlem görüyor.
ALTININ KİLOGRAMI 391 BİN LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 391 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 388 bin 940 lira, en yüksek 392 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,80 artışla 391 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 577 milyon 716 bin 744,80 lira, işlem miktarı ise 4.131,27 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 trilyon 591 milyon 226 bin 781,89 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Nil Kıymetli Madenler Ticareti şeklinde sıralandı.
PETROL GERİLEDİ, ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ
ABD'deki hampetrol stoklarının yükseldiğine ilişkin verinin açıklanmasının ardından petrol fiyatları yüzde 1.0 dolayında gerilerken, altın fiyatları da satınalma yöneticileri endekslerindeki (PMI) toparlanma ile yükselişini sürdürdü.
Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, ABD hampetrol stokları geçen hafta 1.75 milyon varil birden yükseldi. Petrol stoklarını izleyen kamu kuruluşu ABD Enreji Enformasyon Yönetimi'nin de (EIA) aynı döneme ilişkin verileri ilerleyen saatlerde açıklaması bekleniyor.
Verinin ardından, Ağustos teslimi ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı yüzde 1.44 düşüşle 39.80 dolara, aynı vadeli Brent hampetrolünün varil fiyatı da yüzde 1.03 düşüşle 42.19 dolara geriledi.
Spot piyasada da Brent hampetrolün varil fiyatı yüzde 0.89 düşüşle 42.16 dolara, Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.60 düşüşle 39.96 dolara indi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 1.64 düşüşle 17.64 dolar,
- altın, yüzde 0.02 artışla 1,767.68 dolar,
- bakır, yüzde 0.20 artışla 5,919.00 dolar,
- platin, yüzde 3.16 düşüşle 803.66 dolar,
- paladyum yüzde 0.81 düşüşle 1,915.76 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 390 liraya, çeyrek altın 638 liraya, Cumhuriyet altını da 2,543 liraya yükseldi.