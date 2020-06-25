25 Haziran'a BIST100 yüzde 0.05 düşüşle başladı! Dolar 6.85 lirada





İş Yatırım'ın "Virüs kapıyı kaç kere çalar?" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Dünya borsaları ikinci dalga endişesi ile geriliyor. Florida, Kaliforniya ve Texas eyaletlerinde vaka sayısındaki artışın hızlanması satışın arkasındaki temel gerekçe olarak gösteriliyor.

"ABD ve Avrupa ticaret savaşı ihtimalindeki artış, satış için gösterilen diğer bir neden.

"Bizim görüşümüzde önemli bir farklılık yok. Ekonomilerin açılma sürecinde vaka sayısının artması kaçınılmaz bir gelişme.

"Salgını kontrol altına almadan ekonomisini açan ABD gibi ülkeler ikinci dalgaya karşı daha kırılgan konumda.

"Sorulması gereken soru ikinci dalganın olup olmayacağı değil ekonomilerin kapatılmasına yol açıp açmayacağı.

"Bizim görüşümüz net. İkinci çeyrekte oluşan devasa fatura ekonomilerin yeniden toplu kapatılmasını engelleyecek. Toplu kapatma yerine bölgesel kapatma ve kırılgan

kesim korunarak salgınla savaşılacak.











"İkinci dalga filmini 11 Haziran'da ilk kez görmüştük. Teknik olarak kritik yerlere gelen ABD endeksleri vaka sayısındaki artış gerekçesiyle sert bir şekilde gerilemişti.

"Borsa İstanbul o tarihte 110,000 seviyesini aşmaya çalışıyordu. Şimdi 115,000 seviyesini kırmakta zorlanıyor.

"Virüs kapıyı kaç kere çalar bilmiyoruz. Şimdilik tek söyleyebileceğimiz piyasaların dalga boyunun küçüldüğü.

"Dünya piyasalarındaki sert satışlara paralel Borsa İstanbul'da hafif satıcılı bir seyir bekliyoruz.

"Para Politikası Kurulu toplantısı yurtiçinde gündemdeki en önemli gelişme. Piyasa beklentisi 25 baz puan daha faiz indirimi. Bizim beklentimiz Merkez Bankası'nın durması. 1575 bp faiz indirimi sonrası ilave 25bp olmasının katkısı sınırlı olur.

"Enflasyon cephesinde de iyi haberler görmüyoruz. İlave faiz indirimi için yerimiz yok.

Aktif oranı uygulamasından sonra ilave indirime ihtiyacımız da kalmadı."



