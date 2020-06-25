Pandemiden en çok etkilenenlerden oldu! 6 bin kişiyi işten çıkaracaklar

Avustralya'nın ulusal taşıyıcısı Qantas'ın koronavirüs pandemisinden hayatta kalma planlarının bir parçası olarak 6.000 kişiyi işten çıkaracaklarını belirttiler. Bu rakam şirketin iş gücünün 5'te birine denk geliyor.

Avustralya'nın ulusal taşıyıcısı, küresel hava yolculuğundaki çöküşün gelirleri harap ettiğini söyledi. BBC'nin haberine göre perşembe günü, genel müdür Alan Joyce, havayolunun önümüzdeki üç yıl içinde daha küçük gelirler beklediğini ve hayatta kalmak için daha küçük bir operasyon olmaya zorladığını söyledi.

Avustralya, virüs eğrisini diğer uluslardan daha hızlı düzleştirdi, yani iç hat uçuşlarına olan talep geri döndü ve 2022 yılına kadar tamamen toparlanması bekleniyor.

İŞSİZLİĞİN ARTMASI BEKLENİYOR

Çıkartılacak işçilere ödenecek tazminatın 600 milyon doları bulacağını aktaran Qantas'ın CEO'su Alan Joyce, milyarlarca dolarlık kaybın, kendilerine başka seçenek bırakmadığını söyledi.

Qantas, Avustralya sınırlarının yıl sonuna kadar kapalı kalabileceğinin açıklanması üzerine, uluslararası uçuşları ekim ayının sonuna kadar iptal etmişti.