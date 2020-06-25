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    • Ekonomi
    • 25.06.2020 10:07
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    • 25.06.2020 10:07
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    Pandemiden en çok etkilenenlerden oldu! 6 bin kişiyi işten çıkaracaklar

    ’nın ulusal hava yolu şirketi olan , koronavirüs salgınının etkilerinden kurtulmak amacıyla çoğunluğu uluslararası hizmet birimlerinden olmak üzere 6 bin personeli işten çıkartacağını açıkladı. İleriki yılarda ortaya çıkması öngörülen 15 milyar dolarlık masraftan kaçınmak için 12 ay içinde 100 kadar uçağın depolanacağını duyuran şirket, daha önce askıya alınan 15 bin çalışanın ne zaman geri döneceğini konusunda tarih vermedi.

    Hava yolu şirketi 6 bin kişiyi işten çıkarıyor!

    'nın ulusal taşıyıcısı 'ın koronavirüs pandemisinden hayatta kalma planlarının bir parçası olarak 6.000 kişiyi işten çıkaracaklarını belirttiler. Bu rakam şirketin iş gücünün 5'te birine denk geliyor.

    Avustralya'nın ulusal taşıyıcısı, küresel hava yolculuğundaki çöküşün gelirleri harap ettiğini söyledi. BBC'nin haberine göre perşembe günü, genel müdür , havayolunun önümüzdeki üç yıl içinde daha küçük gelirler beklediğini ve hayatta kalmak için daha küçük bir operasyon olmaya zorladığını söyledi.

    Avustralya, virüs eğrisini diğer uluslardan daha hızlı düzleştirdi, yani iç hat uçuşlarına olan talep geri döndü ve 2022 yılına kadar tamamen toparlanması bekleniyor.

    İŞSİZLİĞİN ARTMASI BEKLENİYOR

    Çıkartılacak işçilere ödenecek tazminatın 600 milyon doları bulacağını aktaran Qantas'ın CEO'su Alan Joyce, milyarlarca dolarlık kaybın, kendilerine başka seçenek bırakmadığını söyledi.

    Qantas, Avustralya sınırlarının yıl sonuna kadar kapalı kalabileceğinin açıklanması üzerine, uluslararası uçuşları ekim ayının sonuna kadar iptal etmişti.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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