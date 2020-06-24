Altın fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 633,00 lira, Cumhuriyet altını 2.591,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,26 yükselişle 390,20 liradan işlem gördü. Altın piyasasında, en düşük 388 bin 940 lira, en yüksek 392 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,80 artışla 391 bin liradan tamamladı. İşte 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?