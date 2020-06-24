Altın fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 633,00 lira, Cumhuriyet altını 2.591,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,26 yükselişle 390,20 liradan işlem gördü. Altın piyasasında, en düşük 388 bin 940 lira, en yüksek 392 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,80 artışla 391 bin liradan tamamladı. İşte 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|389,00
|389,20
|390,00
|390,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.564,00
|2.585,00
|2.570,00
|2.591,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|355,00
|359,00
|356,00
|360,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.505,00
|2.525,00
|2.512,00
|2.532,00
|Yarım Ziynet
|1.253,00
|1.263,00
|1.256,00
|1.266,00
|Çeyrek Ziynet
|627,00
|632,00
|628,00
|633,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,26 artışla 390,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 633,00 lira, Cumhuriyet altını 2.591,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,26 yükselişle 390,20 liradan işlem gördü.
ALTININ ONSU 1.770,55 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.770,55 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,80 artarak 391 bin liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8404 lira, satışta 6,8678 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8392 lira, satışta 6,8666 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1265, sterlin/dolar paritesi 1,2432, dolar/yen paritesi de 106,94 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 4,66 düşerek 40,53 dolardan işlem görüyor.
ALTININ KİLOGRAMI 391 BİN LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 391 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 388 bin 940 lira, en yüksek 392 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,80 artışla 391 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 577 milyon 716 bin 744,80 lira, işlem miktarı ise 4.131,27 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 trilyon 591 milyon 226 bin 781,89 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Nil Kıymetli Madenler Ticareti şeklinde sıralandı.
PETROL GERİLEDİ, ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ
ABD'deki hampetrol stoklarının yükseldiğine ilişkin verinin açıklanmasının ardından petrol fiyatları yüzde 1.0 dolayında gerilerken, altın fiyatları da satınalma yöneticileri endekslerindeki (PMI) toparlanma ile yükselişini sürdürdü.
Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, ABD hampetrol stokları geçen hafta 1.75 milyon varil birden yükseldi. Petrol stoklarını izleyen kamu kuruluşu ABD Enreji Enformasyon Yönetimi'nin de (EIA) aynı döneme ilişkin verileri ilerleyen saatlerde açıklaması bekleniyor.
Verinin ardından, Ağustos teslimi ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı yüzde 1.44 düşüşle 39.80 dolara, aynı vadeli Brent hampetrolünün varil fiyatı da yüzde 1.03 düşüşle 42.19 dolara geriledi.
Spot piyasada da Brent hampetrolün varil fiyatı yüzde 0.89 düşüşle 42.16 dolara, Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.60 düşüşle 39.96 dolara indi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 1.64 düşüşle 17.64 dolar,
- altın, yüzde 0.02 artışla 1,767.68 dolar,
- bakır, yüzde 0.20 artışla 5,919.00 dolar,
- platin, yüzde 3.16 düşüşle 803.66 dolar,
- paladyum yüzde 0.81 düşüşle 1,915.76 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 390 liraya, çeyrek altın 638 liraya, Cumhuriyet altını da 2,543 liraya yükseldi.
Rusya Enerji Bakanı Alexender Novak, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi ülkelerden, üretimi kısıntısını Mayıs ayında tam olarak uygulayamayan ülkelerin, aradaki farkı önümüzdeki aylarda kapatmak için kendi planlarını yaptıklarını söyledi.
Novak, bu ülkelerin bu konudaki planlarını, OPEC ve diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Ortak Bakanlık İzleme Komitesi'nin geçen hafta düzenlenen toplantısına getirdiklerini ekledi.
OPEC+ grubunun Mayıs ayında aldığı üretim kısıntısı kararına uyumun tamamen gönüllülük temeline dayalı olduğunu da anımsatan Novak, bu nedenle söz konusu planlar için bir resmi onay gerekmediğinin altını çizdi.
OPEC kaynaklarına göre, Irak ve Gabon kısıntıya belirli oranlarda uyum sağlayamazken, Kazakistan, Angola ve Nİjerya, bu iki ülkeden daha iyi uyum sağlasalar da, hedeflerini tam olarak tutturamadılar.
OPEC+ grubu, bu ayın başlarında yaptığı toplantıda, Mayıs ayında yürürlüğe giren günde ortalama 9.7 milyon varili bulan üretim kısıntısının Temmuz sonuna kadar uzatılmasını kararlaştırmıştı.