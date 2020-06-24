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    • Ekonomi
    • 24.06.2020 13:04
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    • 24.06.2020 13:04
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    indirimi yapacak mı?

    Gözler ’nın Perşembe günü yapacağı () toplantısına çevrilmişken, toplantıdan indirimi çıkıp çıkmayacağı da büyük merak konusu oldu. Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü , konuyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar…

    Son dakika haberi... AA Finans Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu indirimi yapılacağını öngörüyor. Faiz indirimi bekleyen ekonomistlerin tahminleri 25-50 baz puan arasında yer aldı. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü , A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

    AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet 'nın () 25 Haziran Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu () toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu faiz indirimi yapılacağını öngörürken, politika faizine ilişkin indirim beklentilerinin medyanı 25 baz puan oldu.

    AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, 20 ekonomistin 18'i politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) indirim beklerken, ekonomistlerin indirim beklentileri 25 ila 50 baz puan aralığında yer aldı.

    Ekonomistlerin politika faizine ilişkin indirim beklentilerinin medyanı ise 25 baz puan oldu.

    Ankete katılan ekonomistlerden 3'ü 50 baz puan ve 15'i 25 baz puan indirim olacağını, 2 ekonomist ise TCMB'nin politika faizini değiştirmeyeceğini öngörüyor.

    21 Mayıs'taki son PPK toplantısında, politika faizi 50 baz puan indirilerek yüzde 8,25 düzeyine çekilmişti.

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