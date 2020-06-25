Ekonomiye ilişkin hızlı toparlanma beklentilerinin azalmasının bir nedeni de Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) küresel ekonomiye ilişkin daralma tahminini bu yıl için yüzde 3'ten yüzde 4,9'a revize etmesi oldu.



Kovid-19 salgınının ekonomi üzerindeki etkisinin beklenenden daha olumsuz olduğu gerekçesiyle 2021 için küresel büyüme tahminini de yüzde 5,8'den yüzde 5,4'e düşüren IMF, ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 8, Avro Bölgesi ekonomisinin ise yüzde 10,2 küçüleceğini tahmin etti.