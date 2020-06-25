%0,64 faizle aylık 1.196 TL taksitle sıfır, 1.874 TL taksitle 100.000 ve 200.000 2. el ev kredisi başvuru alma şartları

Görüldüğü üzere 300.000 TL konut kredisinde 180 ay ile 120 ay arasında aylık taksitlerde 777 TL'lik bir fark var. Ödeme gücünüze göre 120 ay vadeli ödemeler zor gelirse, 180 ay vade seçeneğini tercih edebilirsiniz. İkinci el konutlar için de %0,74 faiz oranı uygulanıyor. Bu da aylık taksitleri ciddi oranda değiştirmez. Örneğin %0,74 faizle 120 ay vadeli 200.000 TL kredi çektiğinizde aylık taksitler 2.014 TL yapıyor. %0,64 faizle taksit farkı 140 TL. Yani ikinci el bir ev bile satın alacak olsanız aylık taksitlerde ciddi bir fark oluşmaz.

Üstelik şu sıralar konut kredisi kullanmanın bir başka avantajlı yanı da peşinat için ev fiyatının %10'u kadarını ödemenin yeterli olması. Peşinat düşük, kredi faizleri düşük, 180 ay vade seçeneği var. Ev almak için bundan iyi bir dönem olamazdı.