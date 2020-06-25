ZİRAAT BANKASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ

0850 220 00 00

Siz de Ziraat Bankası müşteri temsilcisine bağlanarak tüm bankacılık işlemlerinizi anında yapabilirsiniz. Diğer yandan müşteri hizmetlerini arayarak sıra beklemek yerine sizlere önerimiz güvenli ve kolay kullanılabilen Ziraat Bankası internet şubesidir. Sizde Ziraat Bankası internet şubesine girerek (https://www.ziraatbank.com.tr) tüm bankacılık işlemlerinizi yapabilirsiniz. Aynı zamanda Ziraat mobil uygulamasını da telefonunuza indirerek kolaylıkla kullanabilirsiniz. Aşağıdaki yöntemler sayesinde çağrı merkezine anında bağlanabilmeniz mümkündür. Ziraat Bankası numarasını aradıktan sonra yapmak istediğiniz işleme göre tuşlama yapmanız gerekiyor. Kayıp ve çalıntı bildiriminde bulunmak için (1), Kart işlemleri gerçekleştirmek için (2), bankacılık işlemleri için (3), Şifre değiştirme ve yeni şifre almak için (4) tuşunu, İnternet bankacılığı ve Mobil bankacılıkla ilgili işlemler için (5), OGS ve HGS işlemleri için (6), Diğer işlemler için (6) tuşuna basmanız gerekiyor. Müşteri temsilcisine bağlanmak istiyorsanız aşağıdaki tuşlamayı yapmanız gerekmektedir.