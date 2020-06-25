Ziraat Bankası Konut Kredisi Yapılandırma Yapıyor mu?

Ziraat Bankası internet sitesinde yer alan hesaplama bölümüne yeni faiz oranlarını işleyerek müşterilerin ödeyecekleri faizleri ortaya koymuştur. Ancak verdiği %0,99 oranlı kredi için ekstradan bir açıklama yapmamıştır. Bu hususta ki en net bilgi Ziraat Bankası şubelerinden öğrenilebilir.

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Bankanın internet sitesinde yayınlamış olduğu duyuruda da konut sahibi olmak isteyen müşterilere bu kredinin verildiğinden bahsedilmektedir. Eskiden çekilen kredilerin yapılandırmasına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Yukarıda da belirtildiği üzere kamu bankalarının hiç birinin internet sitesinde yapılandırmaya ilişkin herhangi bir bilgi bulunmadığı gibi yüzde 0,64 faiz oranında kredi için sıfır ve ikinci el konut alımları için olduğu vurgulanmıştır.