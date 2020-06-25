Korona virüs sürecinde normalleşmeye girilmesiyle birlikte 2020 yılı Haziran ayında Halkbank, Vakıflar Bankası ve Ziraat Bankası konut kredisi faizlerini %0,64 oranına düşürdü. Buna göre 500 bin liraya kadar tutarlı ve 15 sene vadeli kredi çekecekler aylık %0,64 oranı üzerinden ev satın alabilecekler. Bu durumda daha önce ki dönemde faizler yüksek iken kredi çeken vatandaşın konut kredisi yapılandırma hesaplamaları gündeme geldi. Zira faizlerin düşmesi durumunda vatandaşa yapılandırma imkanı sağlanırsa, aynı kredi daha düşük miktarlarda ödenerek tamamlanmış olacak. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
% 0,64 Faizli Konut Kredisi Yapılandırma Yapılıyor mu?
Korona virüs salgın sürecinin Haziran ayı itibariyle normalleşme sürecine geçilmesiyle kamu bankaları tarafından 1 Haziran tarihinde 4 yeni destek paketi devreye alındı. Tarihin en büyük kredi paketi olarak anılan paket içerisinde konut kredisi de yer almaktadır. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk bankasının sunmuş olduğu kredi ürünlerinde tatil kredisi, sosyal destek kredisi, taşıt kredisi ve konut kredisi bulunmaktadır.
Korona virüs nedeniyle durma noktasına gelen ekonomiyi canlandırma ve vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik devreye alınan kredi destek paketleri başvuruları, açıklamanın ardından 5 Haziran tarihinde banka şubeleri tarafından alınmaya başlandı. Konut kredisi paketi kapsamında sıfır konutlar ve ikinci el konutlar için belirli illerde ( İstanbul, Ankara ve İzmir) en çok 750 bin TL'ye kadar, diğer illerde ise en çok 500 bin TL'ye kadar kredi limiti sunulmaktadır. Avantajlı konut kredisi paketimde 1 yıla kadar geri ödemesiz dönemli olarak kredi kullanılabilmektedir. 15 yıla ( 180 ay ) vade seçenekleriyle yüzde 10'dan başlayan düşük peşinat oranıyla kredide yararlanılabilmektedir.
Vakıfbank Konut Kredisi Yapılandırma 2020
Vakıflar bankası şuan için müşterilerine %0,64 faiz oranıyla 180 ay vadelere kadar konut kredisi vermektedir. Daha önce çekilen tüketici kredilerinin vadelerinin uzatılmasına yönelik yasal mevzuatlar çerçevesinde uygulamalar gerçekleştirse de, yüksek faizle çekilen konut kredilerini yeni faiz oranından yapılandırıldığına dair bir bilgi bulunmamaktadır. Vakıfbank tarafından konut kredisi yapılandırması için resmi bir açıklama yapıldığında takdirde sizlere bilgi vereceğiz.
Ziraat Bankası Konut Kredisi Yapılandırma Yapıyor mu?
Ziraat Bankası internet sitesinde yer alan hesaplama bölümüne yeni faiz oranlarını işleyerek müşterilerin ödeyecekleri faizleri ortaya koymuştur. Ancak verdiği %0,99 oranlı kredi için ekstradan bir açıklama yapmamıştır. Bu hususta ki en net bilgi Ziraat Bankası şubelerinden öğrenilebilir.
Halkbank Avantajlı Konut Kredisi
Bankanın internet sitesinde yayınlamış olduğu duyuruda da konut sahibi olmak isteyen müşterilere bu kredinin verildiğinden bahsedilmektedir. Eskiden çekilen kredilerin yapılandırmasına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
Yukarıda da belirtildiği üzere kamu bankalarının hiç birinin internet sitesinde yapılandırmaya ilişkin herhangi bir bilgi bulunmadığı gibi yüzde 0,64 faiz oranında kredi için sıfır ve ikinci el konut alımları için olduğu vurgulanmıştır.
KONUT KREDİSİ YAPILANDIRMASI NASIL OLUR?
Kredi çektiğiniz dönem ile bugün arasında faiz oranı farkı varsa (Bu fark yeniden yapılandırmaya değecek oranda olmalı) kredi borcunuzun yapılandırılması için krediyi çektiğiniz bankaya başvurabilirsiniz. Bankadan yeniden yapılandırma masrafı ve erken kapama cezası bedeli ile beraber kalan borcun yeniden hesaplanması istenir. Eğer hesap edilen rakamda zarar edilmiyorsa borcu yeniden yapılandırmak tercih edilebilir. Eğer sizin kredi çektiğiniz banka dışında bir bankada faiz düşüşü olduysa yine borcunuzu başka bankaya taşıyabilirsiniz. Ancak orada da farklı giderler ortaya çıkabilir.
YENİDEN YAPILANDIRMA HESAPLAMASI
Kredi yapılandırma hesaplaması için basit bir örnek verelim.
Bir bankadan kredi faiz oranı yüzde 1,24 olan 120 ay vadeli ve 100 bin TL'lik bir konut kredisi aldığınızı düşünelim.
Kredinizin aylık taksiti 1,606.01 TL ve 12 ay ödediğinizi varsayalım kalan toplam ödemeniz 173.449,082 TL
Bankanızın sunduğu yapılandırma faiz oranı ise 120 ay vade için yüzde 0,99 olursa ve %2.00 kredi kapama cezası ödenmesi şartı olduğunu DA varsayalım, masraflar hariç aylık ödeyeceğiniz tutar 1.360,61 TL olur. Kalan toplam borcunuz yapılandırma sonrası 163,273.20 TL'ye düşer. Böylece 8.269,97 TL kar etmiş olursunuz.
* Bu hesaplamada bankanın masraf ücreti ya da varsa diğer giderler hesap edilmemiştir.
KONUT KREDİSİ YAPILANDIRMA NEDİR?
Konut kredisinde, faizler düştüğünde tüketici düşük faizden kredisini ödemek isteyebiliyor. Bu durumda tüketicinin ödemekte olduğu kredi borcu kapatılıyor, düşük faizden yeni bir kredi açılıyor. Bu işleme yeniden yapılandırma deniyor.
Kredi yeniden yapılandırma olarak da adlandırılan refinansman, kullanılmış bir kredinin kapatılarak daha düşük faiz oranları ile yeniden kredi kullanılması işlemi olarak biliniyor.
Faiz oranlarının yüksek olduğu dönemde kullanılmış olan bir konut kredisini, faizlerin düşmesi ile yeniden yapılandırmak mümkün oluyor. Eğer kullandığımız krediyi yine kendi bankamızın daha avantajlı oranlarıyla kapatıyorsak refinansmanın adı, yapılan işlem aynı olmakla birlikte, bu kez "yeniden yapılandırma" oluyor.
Böylece tüketici daha düşük faiz oranı ile kullandığı kredi ile hem mevcut kredisini kapatır hem de faiz ödemelerini düşürüyor. Refinansman aynı banka ya da başka bir banka ile yapılabiliyor.
Konut kredisi yeniden yapılandırma ile;
– Dönemin düşük faizlerinden yararlanabiliyor.
– Taksitlerinizi azaltabiliyor.
– Daha az faiz ödeyebiliyor.
Tüketiciyi avantajlı hale getirme amacında olan refinansman kredisinde; avantaj için faiz indiriminden elde ettiginiz karın yeniden yapılandırma masraflarından daha fazla olması gerekiyor.
Yapılandırmada yeni bir kredi kullanılması nedeni ile yeni masraflar doğabiliyor. Tabi tüketici kredi kullanılan banka ile anlaşma sağlayabilirse, bu masrafların büyük kısmından kurtulabiliyor.
KONUT KREDİSİ YAPILANDIRMA MASRAFLARI NE KADAR?
Konut kredinizi yeniden yapılandırmak istediğinizde banka bazı masrafları sizden talep edebilmekte. İşte, konut kredisi yeniden yapılandırma masrafları:
Erken kapatma cezası
Yüksek faizli kredi kapatılacağı için banka bu farkı isteyebiliyor. Özellikle konut kredilerinde 6 Mart 2007'den sonra (Mortgage Yasası yürürlüğe giriş tarihinden önce ) kredi kullananlar yüzde 2 oranında ceza ödemek durumunda kalabiliyor.
Kredi masrafları
Yeni bir kredi açılacağı için başlangıçta istenen masraflar tüketiciden tekrar isteniyor (dosya ücreti, sigorta ücreti ve diğer masraflar gibi) Kredi kullanılan bankadan yeniden yapılandırma yapıldığında banka, bazı masrafları istemeyebilir.
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