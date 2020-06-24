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    • Ekonomi
    • 24.06.2020 Gazete
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    Emekliye 320 TL | 2020 Temmuz ve Bağ-Kur güncel ı ne kadar olacak?

    Temmuz’da ları değişiyor. Yüzde 5.09 olan tahminine göre ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 320 liraya varan artış yaşanacak. Emeklilerin maaşları artacağı için, bunun üzerinden hesaplanan ek ödeme tutarı da yükselecek. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...



    Emeklilerin     Temmuz zammı için son viraja girildi. Gözler Haziran enflasyonunun belli olacağı 3 Temmuz'a çevrildi. Temmuz zammı, emeklilerin hem maaşlarında hem ek ödemelerinde kendisini gösterecek.




    Maaş artacağı için, bunun üzerinden yüzde 4 oranında hesaplanan ek ödeme tutarı da yükselecek. İlk 6 aylık enflasyon, Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki Haziran ayı TÜFE tahminine göre yüzde 5.09 olacak. Bu durumda maaşlar da yüzde 5.09 artacak. Bu, gelirlerde 90 ile 320 liraya varan artış getirecek.



    EN ÇOK 6 BİN 590 TL
    Ek ödeme dahil en düşük esnaf emeklisi aylığı bin 784 liradan bin 874 liraya yükselecek. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda en düşük aylık ise 2 bin 111 liradan 2 bin 219 liraya ulaşacak. En yüksek aylık ise ek ödeme dahil 6 bin 270 liradan 6 bin 590 liraya çıkacak.
















    Haberler Ekonomi Emekliye 320 TL zam | 2020 Temmuz SSK SGK ve Bağ-Kur güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
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