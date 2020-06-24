



EN ÇOK 6 BİN 590 TL

Ek ödeme dahil en düşük esnaf emeklisi aylığı bin 784 liradan bin 874 liraya yükselecek. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda en düşük aylık ise 2 bin 111 liradan 2 bin 219 liraya ulaşacak. En yüksek aylık ise ek ödeme dahil 6 bin 270 liradan 6 bin 590 liraya çıkacak.

