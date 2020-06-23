Milyonlarca emekli yılın ikinci ikramiyesi için heyecanlı bekleyişi sürüyor. Başta emekliler olmak üzere yaklaşık 13 milyon vatandaş Kurban Bayramı ikramiyesinin ödeneceği tarihi merak ediyor. Ödeme en geç 27-30 Temmuz'da beklenirken, ikramiyeyi 1.118 ya da 1.225 lira yapacak zam talepleri de var. Peki, bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Bayram ikramiyesine zam yapılacak mı? İşte konu hakkında derlediğimiz bilgiler...

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Mayıs'taki Ramazan Bayramı'nın ikramiyesi, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında erkene çekilerek Nisan'da verilmişti. Kurban Bayramı ise 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor. Bu doğrultuda emekliler, ödeme planında bir değişiklik yapılmazsa 27-30 Temmuz tarihleri arasında bu yılın ikinci bayram ikramiyesini alacak.