







220 MİLYON DOLAR KATMA DEĞER

Yusufeli barajı tamamlandığında 2 bin 130 milyar metreküp su depolayacak. Yusufeli Barajı üretime geçtiğinde 558 MW kurulu güç ile yıllık ortalama 1.888 milyar kWh enerji üretecek ve ekonomimize yılda 220 milyon dolar katma değer sağlayacak. Baraj ile 2.5 milyon kişinin enerji ihtiyacı karşılanacak. Yaklaşık 15 Milyar 525 Milyon TL'ye mal olacak Yusufeli Barajı, Çoruh Nehri'nde oluşabilecek taşkın riskini de azaltacak. Gövdesi 100 katlı bir gökdelen yüksekliğinde olan Yusufeli Barajının gövdesinde kullanılacak 4 milyon metreküp beton ile Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılabilir.