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    • Ekonomi
    • 24.06.2020 00:14
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    • 24.06.2020 00:15
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    26 Haziran Cuma aktüel kataloğu! BİM'de bu hafta UHD 4K smart televizyon sürprizi dikkat çekti

    26 Haziran Cuma aktüel kataloğu ürünleriyle pek çok indirim cuma günü raflardaki yerini alacak. Marketlerden alışveriş yapacak olanlar ve fırsatları değerlendirmek isteyenler yeni ürünlerdeki indirimleri merak ediyor. Ev ürünlerinden teknoloji ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle onlarca üründe indirim bulunuyor. Peki, nda neler var? İşte BİM'de haftanın indirimli fiyat listesi

    BİM 26 Haziran aktüel kataloğu fırsatları nelerdir?

    BİM 26 Haziran aktüel kataloğu ürünleri cuma günü firmanın Türkiye'nin 81 ilinde bulunan şubelerinde satışa sunulacak. Birbirinden farklı ve indirimli ürünlerle aktüel kataloğda yine pek çok fırsat ve indirim bulunuyor. Satışa sunulan ürünlerin listesi insanlar tarafından merak ediliyor. Teknolojiden mutfak ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle ev eşyaları ürünlerindeki indirimler dikkat çekiyor. İşte BİM 26 Haziran Cuma aktüel kataloğu ürünleri

    BİM 26 HAZİRAN CUMA AKTÜEL KATALOĞU

    Dijitsu 55 inç UHD 4K Uydu Alıcılı Smart Televizyon

    • 3840x2160
    • Media tek A53
    • 4 çekirdekli işlemci
    • Ultra HD 4K
    • Wi-fi
    • Smart TV Android
    • x3 HDMI
    • Netflix, Puhu TV, YouTube, Blu TV, Prime Video, Live TV, Google Play
    • 2 Yıl Garanti

    MİNİ MASAJ ALETİ

    • Boyun ağrısı, fibromiyalji ağrısı, baş ağrısı, sırt ağrısı, bacaklar, kollar, yüz, omuz ağrısı ve ağrıyan kaslar için ideal olan üç uçlu mini masaj aleti

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