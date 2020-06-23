BİM 26 Haziran aktüel kataloğu ürünleri cuma günü firmanın Türkiye'nin 81 ilinde bulunan şubelerinde satışa sunulacak. Birbirinden farklı ve indirimli ürünlerle aktüel kataloğda yine pek çok fırsat ve indirim bulunuyor. Satışa sunulan ürünlerin listesi insanlar tarafından merak ediliyor. Teknolojiden mutfak ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle ev eşyaları ürünlerindeki indirimler dikkat çekiyor. İşte BİM 26 Haziran Cuma aktüel kataloğu ürünleri

BİM 26 HAZİRAN CUMA AKTÜEL KATALOĞU

Dijitsu 55 inç UHD 4K Uydu Alıcılı Smart Televizyon

• 3840x2160

• Media tek A53

• 4 çekirdekli işlemci

• Ultra HD 4K

• Wi-fi

• Smart TV Android

• x3 HDMI

• Netflix, Puhu TV, YouTube, Blu TV, Prime Video, Live TV, Google Play

• 2 Yıl Garanti