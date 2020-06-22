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Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketine göre, Haziran enflasyonu yüzde 0.50 olarak tahmin ediliyor. Bu durumda 6 aylık enflasyon, yani emeklilerin zam oranı yüzde 5.09'a ulaşacak. Buna göre; ek ödeme dahil en düşük esnaf emeklisi aylığı bin 784 liradan bin 874 liraya yükselecek. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda en düşük aylık ise 2 bin 111 liradan 2 bin 219 liraya ulaşacak.