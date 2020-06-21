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    • Ekonomi
    • 21.06.2020 Gazete
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    ye 306 lira | 2020 ve güncel emekli maaşı zam oranı ne kadar olacak?

    ve lerinin mı beklenti anketine göre yüzde 5.09 olarak tahmin edilirken, maaşlarda 306 liraya varan artış göründü. Emeklilerin 2020 için alacakları ikinci zam oranları 3 Temmuz'da açıklanacak rakamları ve belirlenecek 6 aylık enflasyonla kesinlik kazanacak. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...



    Bu yıl pek çok kazanım elde eden emekliler için Temmuz zam ayı olacak. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ- Kur emeklisi, Temmuz'da bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak.




    Yani ilk 6 aylık enflasyon ne çıkarsa, maaşlara o oranda zam yapılacak. Bu nedenle veriler merakla beklenirken, ipuçları da geliyor.

    EN ÇOK 6 BİN 335 TL
    Merkez Bankası'nın     ekonomistlerle yaptığı beklenti anketinden Haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 0.50 olarak çıktı.




    Buna göre, ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 5.09 olacak. Bu doğrultuda SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin gelirinde 306,86 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6 bin 28 lira 72 kuruştan 6 bin 335 lira 58 kuruşa çıkacak.




    TEK ADIM KALDI
    Şu     ana kadar ilk 5 aylık enflasyon belli oldu. Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 4.57 olarak gerçekleşti. Emekliler, kesin zam oranını Haziran enflasyonunun açıklanacağı 3 Temmuz'da öğrenecek. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı veriler artışı ortaya koyacak.
    Haberler Ekonomi Emekliye 306 lira zam | 2020 SSK SGK ve Bağ-Kur güncel emekli maaşı zam oranı ne kadar olacak?
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