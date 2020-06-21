





Yani ilk 6 aylık enflasyon ne çıkarsa, maaşlara o oranda zam yapılacak. Bu nedenle veriler merakla beklenirken, ipuçları da geliyor.



EN ÇOK 6 BİN 335 TL

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı beklenti anketinden Haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 0.50 olarak çıktı.

