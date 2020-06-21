Bu yıl pek çok kazanım elde eden emekliler için Temmuz zam ayı olacak. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ- Kur emeklisi, Temmuz'da bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak.
Yani ilk 6 aylık enflasyon ne çıkarsa, maaşlara o oranda zam yapılacak. Bu nedenle veriler merakla beklenirken, ipuçları da geliyor.
EN ÇOK 6 BİN 335 TL
Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı beklenti anketinden Haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 0.50 olarak çıktı.
Buna göre, ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 5.09 olacak. Bu doğrultuda SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin gelirinde 306,86 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6 bin 28 lira 72 kuruştan 6 bin 335 lira 58 kuruşa çıkacak.
TEK ADIM KALDI
Şu ana kadar ilk 5 aylık enflasyon belli oldu. Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 4.57 olarak gerçekleşti. Emekliler, kesin zam oranını Haziran enflasyonunun açıklanacağı 3 Temmuz'da öğrenecek. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı veriler artışı ortaya koyacak.