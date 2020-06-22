Temmuz ayına az bir süre kaldı. Bu bağlamda ekonomik İstikrar Kalkanı paketi ile ek kazanımlar elde eden emekliler için Temmuz da kazanç ayı olacak. Temmuz, emekliler için zam ayı olacak. SSK ve Bağ- Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılırken, memur emeklilerine ise memurlarla aynı zam uygulanacak. Buna göre, memur emeklilerine, yüzde 4 zam ve Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. Yani yaklaşık 2 milyon memur emeklisi en az yüzde 4 zam alacak. Emekliler, kesin zam oranını ise 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verileriyle öğrenecek. Maaşlarda en az 117,37 lira artış yaşanacak. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
EMEKLİ VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NASIL DEĞİŞECEK?
Yani yaklaşık 2 milyon memur emeklisi en az yüzde 4 zam alacak. Yüzde 4'lük artışa göre aile yardımı dahil en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 661 liradan 2 bin 767 liraya ulaşacak. Bu tutar, zam oranı enflasyon farkıyla artarsa daha da yükselecek. Emekliler, kesin zam oranını ise 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verileriyle öğrenecek.
KREDİ ÇEKERKEN DİKKAT!
Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Başkanı Aziz Koçal, emeklilerin, kredi kullanırken, taksitleri ödeyememeleri halinde maaşlarına el konulabileceğine dair muvafakat verebildiklerini belirterek, maaşlarının tümüne haciz konulmaması için muvafakat evrakını imzalamamaları gerektiğini bildirdi.
Bankaların, tüketiciye gerekli açıklama yapmadan muvafakat imzalattıklarına dair yoğun şikayet aldıklarını belirten Koçal, "Emeklilerimiz, imzalayacakları kağıtları okumalı ve maaşlarıyla ilgili muvafakat vermemeli. Aksi halde sıkıntıya düştüklerinde ve taksitleri ödeyemediklerinde maaşlarına bloke konulabiliyor ve borç bitene kadar maaş alamayacak duruma düşebiliyorlar" dedi.
EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?
Emekli maaşları ne zaman ödenecek sorusu yanıt buldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ayın 17'sinden itibaren yeni ödemeleri hesaplarında görecek.
MAAŞLAR NASIL DEĞİŞECEK?
EMEKLİ MAAŞIN 10 KATI KADAR KREDİ
Emekli maaşını kamu bankalarından alanlar için getirilmesi planlanan avans sistemi ile acil nakit ihtiyacı duyan emekliler maaşına mahsus avans alabilecekler. Bu avans ise emekli maaşlarının üç katına kadar alınırken 3 yıl geri ödemeli olarak verilecek. 36 ay vadeli 3 kat maaş avans sisteminde ödemeler aylık taksitler halinde maaştan kesilerek geri ödenecek. İlk kez emekli olanların emeklilik maaşlarının hemen alamadıkları durumlarda bu avanslardan yararlanabilecekler.
TÜM EMEKLİLER İÇİN GEÇERLİ OLACAK
Emekli maaş avansı uygulamasının tüm emeklileri kapsaması adına çalışmalar yapılmaktadır. Çalışma sonunda nakit sıkıntısı çeken emekliler, Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru yaparak maaş avansını alabilecek. Maaş avansı asgari ücretin 3 katı olacak.
SGK EMEKLİ MAAŞI AVANS ŞARTLARI
* Emeklilik başvurusunu yapmış olanlar
* Emekli aylığı 90 gün geçmiş ve bağlanmamış olanlar
EMEKLİYE MAAŞ AVANSI TAKSİTLE ÖDENECEK
Emekli maaş avansı alan kişilerin geri ödemesinde faiz uygulanmayacak. Ayrıca emekli avansının geri ödemesi taksitle yapılacak.
EMEKLİ MAAŞINIZ KESİLEBİLİR!
Devlet kurumuna borçlu olmanız (vergi borcu, idari para cezası gibi...) ve bu borcun icra takibine düşmesi sonucunda aylığınıza 1/4 oranında (yüzde 25) kesinti uygulanır.
Nafaka borcunuzun olması ve dava edilmeniz durumunda emekli maaşınız nafaka bedelinden azsa maaşınızın tamamına el konulabilir.
Muayene ücretleri, reçete ve ilaç katılım payları maaşınızdan kesilir. Muayene katılım paylarını e-Devlet'ten sorgulayabilirsiniz.
Dernek aidatları nedeniyle de maaşta eksilmeler olabilir.
Dernek aidatları yılda bir kez ve şubat ayında kesiliyor.
Banka kredi kartı ve kredi borcu nedeniyle maaş azalabilir.
10 YIL GERİYE GİDİLİR
Bu hükümlere göre yapılacak tahsillerde, tespitin yapıldığı tarihten geriye doğru en fazla on yıllık süre içinde yapılan fazla veya yersiz ödemeler geri alınabilir. Dolayısıyla sigortalıların kasıtlı veya kusurlu davranışlarından veya kurumun hatalı işlemlerinden kaynaklanan nedenlerle bağlanmaması gereken bir aylığın bağlandığının tespit edilmesi sonucu, SGK aylık başlangıç tarihi itibariyle aylığı iptal eder ve bugüne kadar yapılan ödemeler yersiz ödeme olarak kabul edilir. Yersiz ödemenin, sigortalıların kasıtlı veya kusurlu davranışlarından kaynaklanması halinde de, yersiz ödeme tespit tarihinden geriye doğru 10 yıllık sürede ödenen aylıklar tespit edilerek tahsili yoluna gidilir.
Bu durumda, sahte hizmetlerle emekli olduğunuz hangi tarihte tespit edilmişse, bu tarihten itibaren geriye dönük 10 yıl içinde size ödenen aylıkları geri ödemeniz gerekir. Burada 10 yıllık sürenin aylığınızın bağlandığı tarihten değil, sahte hizmetlerinizin tespit edildiği tarihten itibaren geriye dönük olarak hesaplanır.
SGK 2009 yılında emekli aylığı bağladı. Ancak SGK daha sonra yaptığı araştırmalarda benim aylık bağlamada dikkate alınan hizmetlerimin bir kısmının eksik ya da hileli olduğunu tespit etmiş ve bana aylıklarımın geri alınacağını söylediler. Bugüne kadar aldığım maaşları geri mi alacaklar?
5510 sayılı kanunun 96'ncı maddesinde, "Kurumca fazla veya yersiz olarak yapıldığı tespit edilen bu kanun kapsamındaki her türlü ödemeler; kasıtlı veya kusurlu davranışlarından doğmuşsa, takvim.com.tr hatalı işlemin tespit tarihinden geriye doğru en fazla on yıllık sürede yapılan ödemeler, bu ödemelerin yapıldığı tarihlerden itibaren hesaplanacak olan kanuni faiziyle birlikte, ilgililerin kurumdan alacağı varsa bu alacaklarından mahsup edilir, alacakları yoksa genel hükümlere göre geri alınır" hükmü yer alıyor.