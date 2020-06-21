



ÖDENEN RAKAMA BAKIN



Takvim'den Faruk Erdem'in yazısına göre bankalar özellikle rakamı yüksek göstermek için zor şartlar öne sürüyor. Ancak bu şartlar olmuş gibi rakamı açıklıyor. O yüzden bankaların öne sürdüğü şartları çok iyi incelemek gerekiyor. Bu şartları yerine getirip getiremeyeceğinizi hesapladıktan sonra kararınızı verebilirsiniz. Bu arada bir bankadan maaşınızı alıyor ve o bankadan da kredi çekmişseniz kredi ilişkiniz bitene kadar maaşınızı başka bankaya da taşıyamıyorsunuz. Bu yüzden bankalarla yapacağınız sözleşmelerde size imzalatılan kağıtları mutlaka iyi okuyun ve inceleyin. Reklamlarda anlatılanlara değil size ödeyecekleri net miktarı ve bunun karşılığında istediklerine bakıp karar verin.



Bankadan SGK'nın belirlediği taban promosyon miktarlarını almak için hiçbir şart gerekmiyor. Tek şart üç yıl maaş alma sözü. Bunun dışındaki 'Kredi kartı, emekli getirme, fatura talimatı, kredili mevduat hesabı' gibi şartlar ekstra ödemeler için geçerli.