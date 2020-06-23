



TÜRKİYE GÖZLE GÖRÜLÜR ŞEKİLDE POZİTİF AYRIŞTI

TERA Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, Türkiye piyasalarının gözle görülür şekilde pozitif ayrıştığını belirterek, "Yurtiçi gözle görülür şekilde pozitif ayrışmış durumda ve yabancı yatırımcı davranışı ile BİST ilişkisi zayıfladı. Bunu da yabancı payı düşerken borsanın yükselmesinden görüyoruz. Yerli yatırımcının ağırlığının artması ve borsaya daha çok ilgi göstermesi, başta bankacılık olmak üzere defansif sektörlerden ana endeks hisselerine ve sektörlerine ilginin artmasını sağlıyor. Getiri arayan yatırımcının diğer enstrümanlarda potansiyelini zayıf görmesinin etkileri de var. Faizlerin düşmesi ve normalleşme aşaması ile beraber ekonomide artan talep ve kredi talebi ile beraber de pandemi döneminde durgunluk etkileri yaşayan sektörler olumlu etkilendi. Bu hafta Merkez Bankası'nın da faiz kararı var ve politika faizinin 25 baz puan daha düşmesini bekliyoruz. Artan yerli yatırımcı ilgisi ve düşen faizler borsanın hikayesi olarak destekleyici olmayı sürdürebilir" şeklinde konuştu. Son dönemde yurtdışı piyasaların biraz daha karışık bir görüntü sergilediğini de belirten Erkan, "Koronavirüs ikinci dalga endişeleri küresel siyasette belirsizlik alternatif varlık talebini de beraberinde getiriyor" dedi. SABAH