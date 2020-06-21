

BANKA SEÇMEK KOLAY



Bankaların sunduğu şartları inceledikten sonra seçim işini online olarak yapabiliyorsunuz. Bunun için e-devletten SGK uygulamasına girerek işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Buradan hem bankanızı hem de maaşınızı almak istediğiniz şubeyi seçmeniz mümkün.

EVDE MAAŞ İMKANI



Ayrıca emekliler isterlerse maaşlarını evden de alabiliyor. SGK ile PTT arasında emekli, dul ve yetimlerin gelir veya aylıklarının konutta ödenmesi konusunda 1/3/2014 tarihinde "Prim Tahsilatı ve Gelir/Aylık Ödemeleri Protokolü" imzalandı ve böylece emeklilerin aylıklarının konutta ödenebilmesi imkanı getirildi. Bu protokole göre; sigortalı ve hak sahiplerinin aylık başvurusu sırasında Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi'nde "6-Ödemelerin Yapılacağı Banka veya PTT Şubesi" bölümüne aylıklarını almak istediği PTT şubesinin yanı sıra "Konutta" ibaresini yazarak veya dilekçe ile müracaatta bulunmaları gerekir. Bu durumda, başka hiçbir şarta bağlı olmaksızın ilk gelir ve aylıklar dışındaki gelir ve aylıklar PTT aracılığıyla ilgililerin konutlarında ödeniyor.



Ayrıca, internet ortamında turkiye.gov.tr adresinde yer alan "Adres ve Banka/PTT Değişikliği" menüsü de kullanılarak gelir ve aylıkların konutta ödenmesi talep edilebilir. Konutta ödeme ile ilgili herhangi bir ücret alınmıyor.