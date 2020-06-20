Altın alacaklar dikkat! Altın fiyatları için oldukça kritik yeni açıklama yayımlandı-işte anlık gram-çeyrek-yarım altın fiyatları...

Çeyrek ve gram altın fiyatları, düğün salonlarının açılış tarihinin yaklaşmasıyla birlikte çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,66 artışla 381,90 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 381 bin 450 lira, en yüksek 382 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,65 artışla 382 bin liradan tamamladı. Ayrıca yayımlanan tahminlerde altının kısa vadede ve uzun vadede nasıl bir yol izleyeceğine yönelik değerlendirmelere yer verildi. İşte altın fiyatlarında son durum ve güncel gram , çeyrek , cumhuriyet altını fiyatları. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
ALTIN FİYATLARI İÇİN AÇIKLAMA VE TAHMİNLER
İsviçre merkezli yatırım bankası olarak piyasada bulunan Credit Suisse, zayıflayan dolar ve hükümetlerin mali teşviklerinin er ya da geç enflasyona yol açacağı beklentilerinin altın fiyatlarına destek vereceğini , bu nedenle altın fiyatlarında yüksek seviyelerin yeniden görüleceğini belirtti. Öte yandan daha önce yapılan açıklamadaki altın tahmini de yükseltildi.
Beklentiler ise şu şekilde revize edildi:
Üçüncü çeyrek ortalama altın fiyatı tahminini 1.560 dolar/ons seviyesinden 1.750 dolar/ons seviyesine
Dördüncü çeyrek için beklentisini de 1.600 dolar/onsdan 1.775 dolar/ons seviyesine
2021 yılı için ortalama fiyat beklentisini de 1.600 dolar/ons seviyesine alındı.
ALTIN FİYATLARI TAHMİN
Singapur'da Oversea-Chinese Banking Corp. ekonomisti Howie Lee altın fiyatları ile ilgili yayımladığı raporunda , "Piyasa, ABD'de virüsün ikinci dalga yayılma endişelerine bağlı olarak artan riskten kaçınma eğiliminden destek buluyor," dedi ve "Önümüzdeki iki hafta, çeyrek dönemin sonuna yaklaşmamız dolayısıyla volatil geçebilir. 1,750 dolar, ABD Hazine tahvil faizleri daha da düşmezse, halen altının yukarı hareketini sınırlıyor görünüyor" değerlendirmesinde bulundu.
GOLDMAN SACHS
Aralarında Jeffrey Currie'nin de bulunduğu Goldman Sachs Group analistlerinin e-posta notunda altın fiyatları ile ilgili "Baz senaryomuz olmamakla birlikte altını 2 bin doların üzerine taşıyabilecek, enflasyonun hedefi aşmasına ilişkin kuyruk riski görüyoruz." değerlendirmesine yer verildi.
Notta, şokun kısa vadede tartışmasız bir şekilde deflasyonist olmasına rağmen, iş gücü piyasasındaki toparlanmanın yukarı yönlü sürpriz yapması durumunda güçlü tüketici dengeleri ve daha fazla mali teşvik yüksek enflasyonu işaret ediyor." dedi.
Goldman altının 12 ayda 1,800 dolara tırmanacağı yönündeki baz senaryosunu korudu. Spot piyasada işlem gören altın TSİ 10:55'te yüzde 0.21 ekside 1,735.11 dolardan işlem gördü.
ALTIN FİYATLARI TAHMİN
Uzmanlara göre, altının gram fiyatının Haziran sonu itibariyle 390-400 lira bandına geleceği iddia ediliyor. Altına yatırımı 2020 yılının en çok kazandıran yatırım aracı oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|379,20
|379,40
|381,70
|381,90
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.500,00
|2.521,00
|2.515,00
|2.536,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|346,00
|350,00
|348,00
|352,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.443,00
|2.463,00
|2.458,00
|2.478,00
|Yarım Ziynet
|1.222,00
|1.232,00
|1.229,00
|1.239,00
|Çeyrek Ziynet
|611,00
|616,00
|615,00
|620,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,66 artışla 381,90 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 620,00 lira, Cumhuriyet altını 2.536,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,66 yükselişle 381,90 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 382 BİN LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 382 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 381 bin 450 lira, en yüksek 382 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,65 artışla 382 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 811 milyon 426 bin 962,18 lira, işlem miktarı ise 2.718,52 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 833 milyon 96 bin 330,26 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Bonus Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.
BU HAFTA BORSA, ALTIN VE DOLAR KAZANDIRDI, AVRO KAYBETTİRDİ
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,44, altının gram satış fiyatı yüzde 0,08 ve dolar/TL yüzde 0,13 değer kazanırken, avro/TL yüzde 0,49 değer kaybetti.
BIST 100 endeksi, en düşük 108.716,10, en yüksek 114.337,53 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,44 yükselerek 113.611,89 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,08 kazanımla 381,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,08 artışla 2.536,00 lira oldu. Geçen hafta 619,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, bu hafta 620,00 liraya çıktı.
Bu hafta ABD doları yüzde 0,13 değer kazanarak 6,8440 liraya yükseldi, avro ise yüzde 0,49 azalışla 7,6850 liraya geriledi.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,50, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,88 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,93 ile hisse senedi fonları oldu.
ALTININ ONSU 1.743,98 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.743,98 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,65 artarak 382 bin liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8392 lira, satışta 6,8666 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8402 lira, satışta 6,8676 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1197, sterlin/dolar paritesi 1,2369, dolar/yen paritesi de 106,87 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 2,52 yükselerek 42,58 dolardan işlem görüyor.