SGK ve Bağkur'lular için emeklilikte yeni dönem başlıyor. Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile beraberindeki TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan'dan oluşan heyeti kabul edecek. Masada tamamlayıcı emeklilik sistemi ile işten çıkarma yasağının üç ay daha uzatılması var. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

BAKAN SELÇUK'TAN FLAŞ AÇIKLAMA!

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, işten çıkarmayı engelleyen düzenlemeye ilişkin, "Fesih kısıtını üç ay daha uzatacağız." diye konuştu.