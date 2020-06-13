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    • Ekonomi
    • 13.06.2020 17:56
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    • 13.06.2020 17:56
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    'tan "milli üretim" mesajı

    Son dakika haberi... : de yerli ve milli odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz.

    Bakan Albayrak'tan milli üretim mesajı
    , ekonomide in şifrelerine dair sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.

    Bakan Albayrak, paylaşımında "Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz. Yatırımlarımızdaki odağımız: MİLLİ ÜRETİM. Son dönemlerde ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz." ifadelerine yer verdi.

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